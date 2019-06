Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Michał Skórski trenerem Azotów Puławy

Michał Skórski został trenerem Azotów Puławy, zespołu ekstraklasy piłkarzy ręcznych. To kolejna w ostatnich miesiącach zmiana na tym stanowisku - w marcu Zbigniew Markuszewski zastąpił debiutującego w roli szkoleniowca Bartosza Jureckiego.

Nowy szkoleniowiec Azotów przez ostatnie pięć lat był asystentem Rafała Kuptela w Gwardii Opole, która w minionym sezonie zajęła trzecie miejsce w ekstraklasie. Przez wcześniejsze cztery lata po brąz sięgnęła drużyna z Puław.

Reklama

Skórski od trzech miesięcy jest też selekcjonerem reprezentacji B. Z Azotami związał się trzyletnią umową.

"Nasz wybór padł na młodego trenera, który może się poszczycić ciekawym CV, a w Puławach jego zadaniem będzie zbudowanie zespołu opartego na zawodnikach krajowych" - przyznał prezes Azotów Jerzy Witaszek.

Zanim doszło do angażu Skórskiego prowadzone były rozmowy z Hiszpanem Manolo Cadenasem, który wcześniej prowadził m.in. Orlen Wisłę Płock, ale mimo zaawansowanych ustaleń pod koniec maja Hiszpan odrzucił ofertę z Puław i zdecydował się na objęcie w rodzinnych stronach Ademaru Leon.

W kadrze Azotów, które przyzwoicie spisywały się w Pucharze EHF, ale zawiodły w krajowej rywalizacji zajmując piąte miejsce, nastąpiło "trzęsienie ziemi". Drużynę opuszcza aż 10 zawodników: Marko Panic, Nikola Prce, Jerko Matulic, Ante Kaleb, Piotr Masłowski, Krzysztof Łyżwa, Witalij Titow, Adam Skrabania, Wojciech Gumiński i Tomasz Kasprzak.

Wiadomo też, że trzyletni kontrakt z Azotami podpisał 29-letni reprezentacyjny rozgrywający Antoni Łangowski, ostatnio grający w Gwardii Opole. Do Puław wracają także wcześniej tu występujący 31-letni Michał Szyba (przez pięć minionych sezonów grał w słoweńskim RK Valenije, szwajcarskim Kadetten Schaffhausen i francuskim Cesson Rennes) i 28-letni Rafał Przybylski, który przez dwa lata bronił barw Fenixu Tuluza we Francji. Ponadto po rocznym wypożyczeniu do Stali Mielec wrócił Bartosz Kowalczyk i do dyspozycji nowego szkoleniowca będą młodzi wychowankowie klubu, świetnie spisujący się w drugoligowych rozgrywkach.

Autor: Andrzej Szwabe