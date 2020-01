Ekstraklasa piłkarzy ręcznych - Krzysztof Kisiel trenerem Wybrzeża Gdańsk

Krzysztof Kisiel został w sobotę trenerem piłkarzy ręcznych Torus Wybrzeża Gdańsk. Niespełna 51-letni szkoleniowiec, który zastąpił Duńczyka Thomasa Orneborga, podpisał kontrakt z 10. drużyną ekstraklasy do końca czerwca 2021 roku.

Kisiel związany był głównie, jako zawodnik i trener (zazwyczaj w roli asystenta), z Orlenem Wisłą Płock. W 2018 roku objął pierwszy zespół, z którym wywalczył wicemistrzostwo Polski, a następnie prowadził drużynę rezerw "Nafciarzy".

Ponadto w latach 2006-09 pracował w Piotrkowianinie Piotrków Trybunalski, a kolejny sezon spędził w Travelandzie Warmii Olsztyn.

W Gdańsku zastąpił zwolnionego 16 grudnia Thomasa Orneborga, który przejął Wybrzeże w marcu 2019 roku po Marcinie Lijewskim. 43-letni szkoleniowiec zdołał utrzymać zespół w ekstraklasie, ale w tym sezonie jego szczypiorniści spisują się poniżej oczekiwań. W 17 meczach odnotowali pięć zwycięstw, raz przy remisie okazali się lepsi w rzutach karnych i ponieśli 11 porażek.

Gdańszczanie plasują się na 10. pozycji w tabeli i na sześć kolejek przed końcem fazy zasadniczej mają siedem punktów straty do ósmej Sandry Spa Pogoń Szczecin. A to oznacza, że zapewne przyjdzie im rywalizować w play out o utrzymanie w ekstraklasie.

Ze względu na mistrzostwa Europy przerwa w ligowych rozgrywkach potrwa do 29 stycznia.