Skrzydłowy Orlenu Wisły Michał Daszek nie zagra w barwach płockiego klubu w pierwszych miesiącach nowego sezonu z powodu rehabilitacji po operacji barku. Klub postanowił w jego miejsce, przynajmniej do końca 2019 roku, zakontraktować Jerko Matulicia.

"To nasz ostatni transfer, który zamyka kadrę na sezon 2019/2020. Chorwat już trenuje z nami, wspólnie z niecierpliwością wyczekujemy startu rozgrywek" - powiedział prezes SPR Wisła Płock Robert Czwartek.

Po ostatnim meczu poprzedniego sezonu Daszek otrzymał wyniki przeprowadzonego wcześniej rezonansu magnetycznego. Wykazały one konieczność operacji prawego barku. Ból spowodowany urazem zaczął poważnie przeszkadzać zawodnikowi w treningach i meczach. Zabieg odbył się 11 czerwca, piłkarz przechodzi rehabilitację, która potrwa jeszcze kilka miesięcy. Właśnie dlatego klub musiał poszukać zawodnika, który będzie grać na prawym skrzydle. Będzie nim Matulić, mistrz świata juniorów z 2009 roku oraz uczestnik MŚ 2011 i 2017.

"Daszek do treningów z drużyną wróci dopiero w okolicach listopada. Pozostawienie tej pozycji obsadzonej przez jednego zawodnika niemal przez pół sezonu było nieco ryzykowne. Nie szukaliśmy na siłę, bo były inne priorytety, ale cały czas rozglądaliśmy się za jakimś rozwiązaniem. Ostatecznie dołączył do zespołu Jerko Matulić" - tłumaczył prezes Czwartek.

Jak wyjaśnił dyrektor sportowy Adam Wiśniewski podpisana umowa obowiązywać będzie do 15 grudnia 2019.

"Ewentualna dalsza gra u nas Matulicia będzie uzależniona od dwóch czynników - sportowego i finansowego. Zobaczymy, jak Jerko będzie się spisywał w rywalizacji z Mateuszem Góralskim, a także czy uda nam się porozumieć w kwestii przedłużenia umowy. Póki co, dołączył już do zespołu, temat zastępstwa dla Michała Daszka udało nam szczęśliwie zakończyć i w spokoju kontynuujemy przygotowania do nowego sezonu"

29-letni Matulić ma na koncie m.in. zwycięstwo w lidze SEHA, czterokrotne mistrzostwo i cztery Puchary Chorwacji z RK Zagrzeb. W latach 2014-2016 był zawodnikiem francuskiego Chambery Savoie, z którym dotarł do Final Four Pucharu EHF. Potem z HBC Nantes sięgnął po srebrny i brązowy medal ligi francuskiej, Puchar i Superpuchar Francji, a także wystąpił w finale Ligi Mistrzów. Kolejnym "przystankiem" w jego karierze był zespół Azotów Puławy.

Zadowolony z nowego kontraktu jest chorwacki skrzydłowy. "Po odejściu z Azotów czekałem na poważną ofertę z topowego klubu. Jednym z moich najważniejszych oczekiwań była gra w Lidze Mistrzów. Ostatni mój występ to Final Four w 2018 roku i bardzo tęsknię za tymi rozgrywkami".

W przerwie letniej z płockiego zespołu odeszło ośmiu piłkarzy: Marcin Wichary, Adam Borbely, Tomasz Gębala, Nemanja Obradović, Dan-Emil Racotea, Marko Tarabochia, Nacho Moya, Jose Guilherme de Toledo. Matulić będzie zaś dziewiątym graczem, który zasilił szeregi "Nafciarzy". Wcześniej uczynili to Niko Mindegia, Alvaro Ruiz, Ivan Stevanović, Philip Stenmalm, Zoltan Szita, Mikołaj Czapliński, Leon Susnja i Konstantin Igropulo.