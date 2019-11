25-letni prawoskrzydłowy Sigvaldi Gudjonsson od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem PGE VIVE Kielce. Reprezentant Islandii zastąpi odchodzącego z klubu Słoweńca Blaza Janca.

Gudjonsson występuje obecnie w norweskim Elverum Handball, który to klub rywalizuje w grupie A Ligi Mistrzów. Zespół Islandczyka po ośmiu kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce z zaledwie jednym punktem na koncie, ale przyszły zawodnik PGE VIVE jest jego najskuteczniejszym zawodnikiem. 25-letni prawoskrzydłowy zdobył do tej pory 36 bramek. Gunjonsson ma 190 cm wzrostu i waży 83 kg.

"Bardzo cieszymy się z podpisania kontraktu z islandzkim skrzydłowym. Na razie jego umowa będzie obowiązywać jeden sezon, ale mamy nadzieję na szybkie jej przedłużenie, wiążemy z nim duże nadzieje" - powiedział prezes PGE VIVE Kielce Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Reprezentant Islandii zastąpi w zespole 16-krotnych mistrzów Polski Słoweńca Blaza Janca, który po sezonie odejdzie z klubu.

"Jestem ogromnie wdzięczny Blazowi za wszystko to, co zrobił dla naszego klubu i wciąż jeszcze zrobi do końca obecnego sezonu. To zawodnik jedyny w swoim rodzaju i wszyscy życzymy mu powodzenia w dalszym rozwoju kariery" - podkreślił Servaas.

Blaz Janc do Kielc trafił przed rozpoczęciem sezonu 2017/18. Z PGE VIVE zdobył dwa tytuły mistrza Polski i dwa Puchary Polski, a w ostatnim sezonie zajął z kieleckim klubem trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. Mimo młodego wieku (23 lata) uznawany jest już za jednego z najlepszych prawoskrzydłowych na świecie.

Sam Janc nie chciał jeszcze potwierdzić jaki klub będzie następnym przystankiem w jego karierze. Jeśli jednak wierzyć medialnym doniesieniom Słoweniec trafi do hiszpańskiej Barcy.

"Myślę, że za około dwa tygodnie wszystko zostanie ostatecznie dograne i wszyscy się o tym dowiedzą. Na tę chwilę chciałbym jedynie potwierdzić, że odchodzę z Kielc. Długo myślałem, czy zostać, czy odejść, ale przyszedł moment, w którym trzeba było podjąć decyzję. Do końca sezonu gram dla tego klubu i zawsze będę go miło wspominał" - zapewnił Janc.



