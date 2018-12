Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Cupara po sezonie odejdzie z VIVE

Bramkarz piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce Vladimir Cupara zawodnikiem 15-krotnych mistrzów Polski będzie tylko do końca obecnych rozgrywek. Serb od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Telekomu Veszprem.

Cupara do Kielc trafił przez rozpoczęciem tego sezonu z hiszpańskiego klubu Abanca Ademar Leon. Z zespołem ze stolicy regionu świętokrzyskiego podpisał trzyletni kontrakt, ale wiadomo już, że Serb nie wypełni go do końca. Od 1 lipca 2019 roku będzie zawodnikiem aktualnego wicemistrza Węgier Telekomu Veszprem.

"Vladimir już jakiś czas temu zapytał o możliwość wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Uszanowaliśmy jego prośbę i rozpoczęliśmy negocjacje z węgierską ekipą, które zakończyły się pomyślnie. My natomiast od przyszłego sezonu mamy zakontraktowanego Andreasa Wolffa. Wiem, że Vladimir zrobi wszystko, by zdobyć z nami wszystkie możliwe tytuły. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się cieszyć z wielkiego sukcesu, a po sezonie życzę mu powodzenia w kolejnym klubie" - powiedział prezes PGE VIVE Kielce Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę kieleckiego klubu.

W ekipie z Veszprem Cupara zastąpi Rolanda Miklera, który po zakończeniu obecnych rozgrywek wraca do Pick Szeged. "Ten krok będzie dobry dla obu stron. W Kielcach dam z siebie wszystko do ostatniej minuty ostatniego meczu, jaki rozegram w żółtej koszulce. Jestem wdzięczny, że mogę reprezentować tak wspaniały klub. A Andreas Wolff to świetny bramkarz, będę życzył mu powodzenia w Kielcach" - podkreślił Cupara.

Po odejściu Cupary od przyszłego sezonu do VIVE dołączy Andreas Wolff, bramkarz THW Kiel. Na tej pozycji w kieleckiej drużynie występują jeszcze Filip Ivic i Miłosz Wałach.

Autor: Janusz Majewski