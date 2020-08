Ekstraklasa piłkarek ręcznych. Perła wygrała turniej Ekogwarancja Cup

MKS Perła Lublin wygrała w swoim mieście turniej Ekogwarancja Cup, w którym uczestniczyły trzy czołowe zespoły ekstraklasy piłkarek ręcznych.

Mistrzynie Polski pokonały Młyny Stoisław Koszalin 33:19 oraz KPR Gminy Kobierzyce 29:21. Młyny natomiast wygrały z KPR 35:33.

Perła jako jedyny kobiecy zespół szczypiornistek z Polski grać będzie w pucharach kontynentalnych, rozpoczynając w połowie listopada od trzeciej rundy udział w Lidze Europy EHF. Za miesiąc zaś startuje polska ekstraklasa. Lublinianki swój pierwszy sparing rozegrały wcześniej pokonując Eurobud JKS Jarosław 33:25.

"Za nami trzy mecze okresu przygotowawczego i sama gra nie jest jeszcze taka, jakiej oczekujemy. Drużyna musi się zgrać, bo jest w niej sześć nowych zawodniczek i potrzeba czasu, by wszystkie poczuły się +boiskowo+ i przeszły na automatyzm, by nie myślały w trakcie meczu co zrobi koleżanka, tylko żeby już to wiedziały" - skomentowała pierwsze spotkania sparingowe Monika Marzec, pełniąca funkcję drugiego trenera drużyny prowadzonej przez Duńczyka Kima Rasmussena.