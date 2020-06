Ekstraklasa piłkarek ręcznych. Chorwacka bramkarka w Perle Lublin

Marina Razum, która ma za sobą występy w reprezentacji piłkarek ręcznych Chorwacji, od nowego sezonu występować będzie w zespole mistrzyń Polski MKS Perła Lublin. 28-letnia bramkarka występowała ostatnio w rumuńskim HC Dunarea Braila.

Razum urodziła się w Zagrzebiu i w tamtejszym Lokomotivie rozpoczęła karierę. Ze swoim macierzystym klubem grała w europejskich rozgrywkach pucharowych z Ligą Mistrzyń włącznie. M.in. w 2016 roku reprezentowała Chorwację na mistrzostwach Europy w Szwecji.

"Teraz mamy trzy ciekawe bramkarki, ale Marina ma nieco inny styl gry od pozostałych. Jest bardzo spokojna i w niektórych meczach potrafi zamknąć dostęp do bramki. Czuję się pewniej mając możliwość korzystania na boisku z trzech bramkarek o różnym stylu, co powinno być pomocne dla całej drużyny" - powiedział duński trener lublinianek Kim Rasmussen.



Po podpisaniu rocznego kontraktu z możliwością przedłużenia o rok, nowa bramkarka powiedziała dla klubowego portalu: "Jestem szczęśliwa, że dołączam do zespołu mistrzyń Polski. Znam ten klub od dawna w dużej mierze ze względu na jego sukcesy i wspaniałych kibiców. Mam nadzieję, że z nowym trenerem zrealizujemy nasze cele w nadchodzącym sezonie".



Razum jest kolejną zagraniczną piłkarką ręczną, którą pozyskał klub 22-krotnych mistrzyń Polski, co potwierdza jego aspiracje nie tylko do dominacji w kraju, ale - jak deklaruje prezes Bogusław Trojan - również do odgrywania znaczniejszej niż w ostatnich latach roli na arenie międzynarodowej.



Wcześniej umowy na grę w lubelskiej drużynie podpisały Brazylijka Jaqueline Anastacio i dwie zawodniczki z Czarnogóry Adrijana Tatar i Djurdjina Malovic, a z krajowych reprezentacyjna skrzydłowa Magda Balsam i młoda bramkarka Paulina Wdowiak. Ponadto kontrakty przedłużyły grające dotąd w Perle: Marta Gęga, Dominika Więckowska, Weronika Gawlik, Joanna Szarawaga, Aleksandra Rosiak, Patrycja Królikowska, Aleksandra Olek i Dagmara Nocuń.



Autor: Andrzej Szwabe