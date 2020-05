Rutynowana Brazylijka Jaquelina Anastacio i młoda Czarnogórka Adrijana Tatar są kolejnymi piłkarkami ręcznymi, które podpisały w czwartek kontrakty na grę w zespole mistrzyń Polski MKS Perła Lublin.

32-letnia brazylijska rozgrywająca w reprezentacji swojego kraju rozegrała ponad 80 spotkań zdobywając prawie 150 goli. Jest złotą medalistką mistrzostw Panamerykańskich z 2015 i 2019 roku. Dwukrotnie uczestniczyła w mistrzostwach świata. Od wielu lat występuje w klubach europejskich takich jak: Siofok KC, Gjoevik HK, Dynamo Wołgograd, SG BBM Bietigheim, Kastamonu BSK czy ostatnio w rumuńskim Magura Cisnadie.

"To bardzo doświadczona zawodniczka, potrafiąca grać na wszystkich pozycjach w rozegraniu. Prezentuje świetną technikę, obdarzona jest silnym rzutem i umiejętnie wykorzystuje sytuacje jeden na jeden. Jest agresywna w obronie i dobrze się porusza, a co za tym idzie jest idealna do defensywy, jaką chcę zbudować" - ocenił swoją nową podopieczną trener Perły Kim Rasmussen.



Sama zawodniczka zaś w wypowiedzi dla klubowego portalu powiedziała: "Wierzę, że podjęłam dobrą decyzję. Jestem podekscytowana możliwością gry z koleżankami mającymi duże umiejętności i pracy ze świetnym trenerem".



Jaqueline Anastacio podpisała roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Natomiast czarnogórska kołowa Adrijana Tatar związała się z mistrzyniami Polski dwuletnią umową.



"To typowa kołowa czarnogórskiej szkoły piłki ręcznej. Jest twarda i nieustępliwa w obronie, bardzo dobra w bloku i tworzeniu dla siebie przestrzeni. Świetnie czyta grę i w razie potrzeby dobrze się przemieszcza w wolne miejsca. Jest również szybka i będzie naszą bronią w kontrataku. Jest zawodniczką, która się rozwija i jest głodna powiększania swoich umiejętności. Co istotne, lubi ciężko pracować" - charakteryzuje Adrijanę Tatar duński szkoleniowiec.



Z przyjścia do Lublina cieszy się 24-letnia kołowa z Czarnogóry. "To duży krok w mojej karierze, miejsce, w którym zamierzam bardzo ciężko pracować i mam nadzieję poczynić dalsze sportowe postępy" - zaznaczyła młoda zawodniczka. Dołączyła do rodaczki Djurdjiny Malović, która dwa dni wcześniej podpisała kontrakt z Perłą.



Wcześniej z drużyną 22-krotnych mistrzyń Polski związały się reprezentacyjna skrzydłowa Magda Balsam i młoda bramkarka Paulina Wdowiak, a kontrakty przedłużyły: Marta Gęga, Dominika Więckowska, Weronika Gawlik, Joanna Szarawaga, Aleksandra Rosiak, Patrycja Królikowska, Aleksandra Olek i Dagmara Nocuń.



Autor: Andrzej Szwabe

Zdjęcie Jaqueline Anastacio (na pierwszym planie) / AFP

