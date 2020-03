Trenerka Metraco Zagłębia Lubin Bożena Karkut uważa, że pandemia koronawirusa nie pozwoli dokończyć rozgrywek ekstraklasy piłkarek ręcznych. - Jeżeli przerwa w lidze potrwa ponad trzy tygodnie, to nie będzie czasu na rozegranie pozostałych meczów. To chyba koniec sezonu - przyznała.

Oficjalną wiadomość o zawieszeniu rozgrywek z powodu koronawirusa piłkarki ręczne Zagłębia dostały, kiedy były w Lublinie i szykowały się do szlagierowego meczu z miejscową Perłą. Jak przyznała Karkut, szanse, że jeszcze w tym sezonie zmierzą się z Perłą, są niewielkie.



- Dwa, trzy tygodnie przerwy w rozgrywkach ligowych można jeszcze później nadrobić. Najwyżej zagralibyśmy wtedy kilka razy w systemie sobota-środa-sobota. Wszystko jednak wskazuje, że pandemia koronawirusa szybko nie ustąpi i tym samym nie wznowimy ligi. Na pewno szkoda, ale zdrowie jest najważniejsze i musimy ten trudny okres przetrzymać - dodała trenerka Zagłębia.



Po 20. kolejce ekipa z Dolnego Śląska jest na drugim miejscu w tabeli i ma cztery punkty straty właśnie do Perły. Trzecia jest drużyna KPR Gminy Kobierzyce, ale do Zagłębia traci już 10 pkt. Wszystko wskazuje zatem, że walka o tytuł rozegrałaby się między lubiniankami a lubliniankami.



- Zawodniczki mają rozpisany trening indywidualny i zegarki, które rejestruję, czy wykonują ćwiczenia. Jedyne co pozostaje nam teraz, to dbać o formę fizyczną, bo nie ma możliwości wspólnego treningu. Ale jak się gra w piłkę ręczną, dziewczyny na pewno nie zapomną. Poza tym, jeżeli liga wznowi rozgrywki, to wszyscy będziemy w takim samym położeniu. Jestem jednak pesymistką, bo czas zawieszenia szybko się chyba nie skończy - skomentowała Karkut.



Podsumowując trenerka Zagłębia przyznała, że nie pamięta, kiedy miała ostatnio tak dużo wolnego czasu w tym okresie.



- Stosuję się do zaleceń i siedzę głównie w domu. Czasami idę na spacer. Robię też zaległe porządki, bo w trakcie trwania sezonu nie ma na to zbyt dużo czasu. Musimy przez to przejść wszyscy razem - dopowiedziała Karkut.



