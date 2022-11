Egzotyczny rywal Polski. Z nim powalczą o mistrzostwa świata!

Kosowo będzie rywalem Polski w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata piłkarek ręcznych, które odbędą się w Danii, Norwegii i Szwecji. Dwumecz odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia 2023 roku, a lepszy zespół zagra na mundialu w grudniu. Będzie on jedyną szansą na uzyskanie przepustki do jednego z turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich.