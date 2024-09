Dziewięć zmarnowanych karnych na starcie Ligi Mistrzów. Twierdza Kielce drżała w posadach

Mimo, że grali w Hali Legionów, w której punkty tracą rzadko. I mimo, że ich rywalem była jedna z najsłabszych, w teorii, drużyn w grupie. Tyle że mistrzowie Chorwacji z HC Zagrzeb już pod koniec poprzedniej edycji LM pokazali, że stać ich na spore niespodzianki. Skład grupy B jest zaś tak niesamowity, że ekipa z Kielc musi już teraz myśleć nie tyle o bezpośrednim awansie do ćwierćfinału (dwa najlepsze zespoły), ale o zakwalifikowaniu się do fazy play-off (miejsce 3-6).

Świetny początek wicemistrzów Polski, a później kibice łapali się za głowy. Ile można pudłować z karnych?

Z drugiej strony jednak równie kiepsko spisywał się bramkarz gości Matej Mandić , który tak bardzo dał się kielczanom we znaki w poprzednim sezonie. Udało mu się jednak w końcu obronić karnego Arkadiusza Moryty , koledzy w ofensywie też coś dodali - w 20. minucie był już remis: 9:9, gdy do pustej bramki rzucił weteran Timur Dibirow .

W tym drugim kwadransie pierwszej połowie długimi fragmentami było to spotkanie dalekie od poziomu, który powinna oferować Liga Mistrzów. Z jednej i drugiej strony, choć to często ma miejsce w początkowej fazie sezonu. Zwłaszcza że czołowe europejskie ekipy miały swoich graczy w olimpijskim turnieju, także i wicemistrz Polski.

Do szatni też obie ekipy schodziły przy remisie - 13:13. Z punktu widzenia kielczan, był to wynik kiepski. Cezary Surgiel zmarnował rzut karny przy wyniku 13:11, przegrał z Mandiciem, później siódemkę zmarnował jeszcze debiutujący w Lidze Mistrzów w wieku 31 lat Łukasz Rogulski. To za dużo, Industria musiała zostać za to ukarana. I została, straciła całą zaliczkę. A niepokoił też uraz kolana Karačicia, który - kuśtykając - zszedł z boiska. Godnego zmiennika na środku rozegrania wicemistrzowie Polski teraz nie mają...