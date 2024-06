Dwa polskie kluby mogą zagrać w Lidze Mistrzów. Czekają już tylko na decyzję

Pierwszy taki sezon od 16 lat

W kontekście przyszłości najistotniejsza okazała się jednak klęska w Superlidze. W teorii oznacza on bowiem, że finaliści dwóch z trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów nie powinni wziąć udziału w edycji nadchodzącej . Wiele wskazuje jednak na to, że kielczanie ponownie będą mierzyć się z najlepszymi w Europie.

Industria Kielce walczy o dziką kartę

Pozostałych siedem miejsc zostanie przyznanych na zasadzie dzikich kart. Każdy chętny klub musiał do 10 czerwca złożyć odpowiednie dokumenty. Jak informują dziennikarze TVP Sport, Industria o to zadbała. Oficjalną decyzję kielczanie poznają za nieco ponad tydzień, bo 19 czerwca. Nieoficjalna brzmi jednak tak, że wicemistrzowie Polski mogą już powoli szykować się do kolejnej rywalizacji z najsilniejszymi drużynami Starego Kontynentu. Udziały w dwóch z trzech ostatnich finałów Ligi Mistrzów sprawiają, że trudno wyobrazić sobie, by wniosek został odrzucony przez EHF. O swoje miejsce wśród elity walczą też, między innymi, Pick Szeged (Węgry), HBC Nantes (Francja) i RK Zagrzeb (Chorwacja), które również nie powinny mieć problemu z przyznaniem miejsca w turnieju. Spore szanse wydają się też mieć: FC Porto (Portugalia), Dinamo Bukareszt (Rumunia), Elverum (Norwegia), Eurofarm Pelister (Macedonia Północna), Gorenje Velenje (Słowenia) oraz Kadetten Schaffhausen (Szwajcaria).