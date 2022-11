Dramatyczne sceny w Norwegii! Mistrz Polski zrobił to w ostatniej chwili

Przed tygodniem kielczanie pokonali Elverum w swojej hali 37-33, choć w drugiej połowie zaprezentowali się kiepsko. Można było mieć więc obawy przed rewanżem w Norwegii, choć na pewno plusem był powrót do kadry Nicolasa Tournata. To jednak nie francuski obrotowy, a niemiecki bramkarz był bohaterem Łomży Industrii. Andreas Wolff od początku spotkania prezentował się kapitalnie, po czterech minutach miał cztery skuteczne interwencje, czyli dwa razy więcej niż przed tygodniem! I to dzięki niemu kielczanie w 12. minucie prowadzili 8-6.