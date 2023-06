Dramatyczne kulisy finał Ligi Mistrzów. Rozważano odwołanie meczu

Kiedy tylko na trybunach rozpoczęła się akcja reanimacyjna polskiego dziennikarza, spotkanie zostało przerwane. W niemieckim "Bildzie" pojawiła się nawet informacja, że trener Magdeburga Bennet Wiegert, chciał, by mecz przerwano i uznano wynik, który aktualnie wyświetlał się na tablicy, czyli 22:20 dla Barlinka Industrii Kielce. Jednak na to zgody nie wyraził trener mistrzów Polski Tałant Dujszebajew, co opisał w mediach społecznościowych zajmujący się w kieleckiej drużynie marketingiem Paweł Papaj.