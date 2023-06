Dramatyczna sytuacja w Lidze Mistrzów. Dziennikarz zasłabł, mecz przerwano

Na ten moment dobra wiadomość jest taka, że polski dziennikarz oddycha i po udanej interwencji służb ratunkowych został przewieziony do szpitala. W wyniku tego niepokojącego wydarzenia finał Ligi Mistrzów został przerwany . Wznowiono go po kwadransie.

Dramatyczne sceny na finale Ligi Mistrzów. Polski dziennikarz stracił przytomność

Do zasłabnięcia doszło w drugiej połowie finału przy stanie 20:22 do KS Barlinek Industria Kielce. Polski dziennikarz po natychmiastowej reakcji służb medycznych opuścił widownię i został przetransportowany do szpitala.