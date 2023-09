Dramat w Lidze Mistrzów. Ostatnia sekunda zadecydowała o wszystkim

W poprzednim sezonie Orlen Wisła Płock dwukrotnie pokonał w Lidze Mistrzów FC Porto - to otworzyło "Nafciarzom" drogą do fazy play-off. Dziś wicemistrzowie Polski mogli dokonać tej sztuki po raz kolejny, przez większą część meczu prowadzili, ale ostatni kwadrans zagrali źle. A mimo to mieli piłkę w ostatniej akcji, mogli wywalczyć remis. W bramkę nie trafił jednak Miha Zarabec, FC Porto pokonało Orlen Wisłę 24:23 (11:13).