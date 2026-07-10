W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o dotkliwym pobiciu młodzieżowego reprezentanta Polski w piłce ręcznej, ucznia SMS ZPRP w Kielcach i zawodnika KPR Gryfino, Aleksandra Sławińskiego. Informację tę potwierdził w piątkowe popołudnie Związek Piłki Ręcznej w Polsce, który opublikował oficjalne oświadczeni w tej sprawie.

"Związek Piłki Ręcznej w Polsce stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i agresji. W sporcie, podobnie jak w życiu codziennym, nie ma miejsca na zachowania zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu drugiego człowieka" - przekazano w komunikacie.

Jak ustalili działacze federacji, do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 lipca w Międzyzdrojach, gdzie młody sportowiec przebywał wraz ze swoją rodziną. Nastolatek po incydencie przetransportowany został do szpitala, gdzie dochodzi do siebie pod opieką specjalistów. Jego stan jest stabilny.

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Policja szuka sprawców pobicia Aleksandra Sławińskiego

Sprawa trafiła już na policję, która prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i ustalenia tożsamości sprawców. Związek zaapelował do wszystkich świadków pobicia młodego szczypiornisty, aby skontaktowały się ze służbami i podzieliły wszystkimi informacjami mogącymi pomóc w odnalezieniu osób odpowiedzialnych za pobicie szczypiornisty.

Jak przekazał polski związek, Sławiński ze względu na ten incydent ominie nadchodzące zgrupowanie kadry i nie weźmie udziału w zbliżających się mistrzostw Europy U-18, na które otrzymał wcześniej powołanie. "Konsekwencje ataku wykluczają możliwość udziału zawodnika w startującym 15 lipca zgrupowaniu kadry narodowej oraz niweczą marzenia o udziale w turnieju zaplanowanym na przełomie miesiąca" - czytamy.

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