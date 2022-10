Do mistrzostw świata sto dni. Polacy na otwarcie z mistrzami olimpijskimi!

Mistrzostwa Świata A.D. 2023 potrwają od 11 do 29 stycznia przyszłego roku. Gospodarzami będą Katowice, Kraków, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Goeteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji). Sprzedaż wejściówek, podobnie jak i rekrutacja wolontariuszy trwa za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej mistrzostw www.handball23.com. Potrzeba aż 1200 osób na stanowisko wolontariuszy, z czego najwięcej na Śląsku.

Duże zainteresowanie mistrzostwami świata

Wiadomo już, że inauguracyjny mecz z Francją odbędzie się w Katowicach 11 stycznia o godz.21. Wcześniej o godz. 20.30 rozpocznie się w Spodku ceremonia otwarcia mistrzostw. = Przygotowania przebiegają zgodnie z planem - mówi Grzegorz Gutkowski, dyrektor mistrzostw. Pierwszym sprawdzianem przed wielkim turniejem będzie mecz z Włochami w eliminacjach mistrzostw Europy. To będzie test nie tylko dla drużyny, ale i dla Spodka, tak żeby maksymalnie wykorzystać możliwości Spodka podczas mistrzostw.

Kolejnym testem będzie międzynarodowy turniej, który odbędzie się w Spodku w dniach 4-6 stycznia. Wezmą w nim uczestniczy mistrzostw: oprócz Polski również Iran i Belgia.- Czwarty uczestnik wkrótce będzie znany, negocjujemy - mów Gutkowski.

Wiadomo, że bilety na mecze Katowicach sprzedają się bardzo dobrze. - Mecz otwarcia z Francją i drugie spotkanie ze Słowenią praktycznie są wyprzedane. Kto chce zobaczyć ten mecz z trybun, musi się pośpieszyć - podkreśla Gutkowski. Jest duże zainteresowanie kibiców z zagranicy: 20 procent sprzedanych dotąd biletów kupili fani spoza Polski, głównie z Niemiec.

Od polskiej drużyny można wymagać

Ambasadorami mistrzostw świata w piłce ręcznej w Katowicach i województwie śląskim zostali byli znakomici reprezentanci Polski w piłce ręcznej Iwona Niedźwiedź i Sławomir Szmal.

Polska ma trudną grupę. Rywalami są Francja, Słowenia i Arabia Saudyjska - Uważam, że to już taki moment pracy Patryka Rombla z tym zespołem, że powinniśmy już zdjąć ten płaszczyk ochronny. To nie jest moment na to żeby mówić, że to zespół w przebudowie, lecz ukształtowany, taki od którego można wymagać. Nasi reprezentanci też mają tego świadomość. jeśli drużyna będzie zdrowa, jeśli trener będzie mógł skorzystać z wszystkich zawodników to stać nas na to żeby pokonać Słowenię w fazie grupowej. Arabia Saudyjska to powinny być pewne trzy punkty Francja jako aktualny mistrz olimpijski jest faworytem. Jeśli z nią przegramy ale zagramy dobrze - nikt nie będzie miał pretensji - mówi "Interii" Iwona Niedźwiedź.

- Wiadomo, że celem jest zdobycie medalu dla każdej z drużyn. Ale medale są tylko trzy i trzeba realnie oceniać sytuację. Marzeniem jest wyjazd na igrzyska olimpijskie czyli chcemy poprzez dobry występ na mistrzostwach awansować na igrzyska. Osiem zespołów ma możliwość rozgrywania turniejów przedolimpijskich więc miejsce w ósemce byłoby bardzo cenne - wyjaśnia "Interii" Sławomir Szmal, niegdyś świetny bramkarz, a dziś wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Szmal uważa, że Katowice nieprzypadkowo są gospodarzami największych imprez sportowych w Polsce. - Sam Spodek jest miejscem, gdzie odbywają się duże imprezy, gdzie przybywa licznie publiczność. Jest to świetna popularyzacja dyscypliny. Wierzę, że hala u nas na naszych meczach będzie również wypełniona i to, że będzie nam mistrzostwach świata wypełniona to jestem przekonany, ale mam nadzieję, że na najbliższym meczu 13 października również przyjdą kibice dopingować naszą reprezentację, bo to już bardzo ważny mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy - dodał.

Chodzi o popularyzację piłki ręcznej

Prezydent Katowic Marcin Krupa nie może już doczekać się inauguracji mistrzostw w Katowicach. - Jestem dumny z faktu, że gdy do Polski trafia wielka impreza sportowa, to szukanie lokalizacji dla niej zaczyna się od Katowic. Cieszę się, że będziemy mieli kolejny wielki turniej i mam nadzieję, że nasza drużyna spisze się na nim bardzo dobrze. Będziemy dopingować i trzymać kciuki - mówił podczas konferencji w Spodku.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce w trakcie mistrzostw realizował będzie tzw. kodeks dobrych praktyk, eksponując m.in. ochronę środowiska. - Jesteśmy w trakcie finalizacji rozmów zarówno z transportem publicznym w Katowicach, jak i z Kolejami Śląskimi, które chcą nas wspomóc poprzez bezpłatne przejazdy z biletem na mecz. Kolejnym elementem jest aspekt społeczny. Maskotka mistrzostw świata zwiedza Katowice i Śląsk, a także ważny jest kontakt ze szkołami podstawowymi i średnimi, gdzie organizujemy turnieje, by pokazać piłkę ręczną jako zespołową grę sportową, pokazując przede wszystkim możliwości psychofizycznego rozwoju poprzez naturalność, czyli bieganie, skakanie, czy rzucanie. I ostatnia rzecz to dobre zarządzanie, czyli przede wszystkim współpraca. My tych mistrzostw nie zorganizujemy sami, bo one są organizowane w konkretnych miejscach, w konkretnych uwarunkowaniach i w związku z tym jest konieczna współpraca, koordynacja i integracja naszych działań - mówi Bogdan Sojkin, wiceprezes ZPRP.