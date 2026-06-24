Demolka, 46:10 na mundialu. Później wyszły Polki. Nerwy niemal do końca

Rok temu w mistrzostwach Europy U-19 Polska zajęła 11. miejsce - to właśnie dało awans na mundial. Miejsce trochę pechowe, bo o awansie do głównej fazy turnieju decydowało starcie z... Węgrami. Obie ekipy miały przed nim po dwa punkty, Biało-Czerwone musiały wygrać. Nie udało się, były o zaledwie jedno trafienie gorsze (24:25).

Teraz w mistrzostwach świata U-20 w Chinach dojdzie do rewanżu, już w sobotę. I polski plan zakładał, że będzie to spotkanie decydujące o pierwszej pozycji w grupie G. Już nie o samym awansie, bo ten mają zapewniony dwa pierwsze zespoły. Wynik bezpośredniej potyczki dwóch najlepszych ekip zostanie bowiem przeniesiony do kolejnej fazy.

Aby tak się stało, obie ekipy - Węgry i Polska - muszą wygrać po dwa pierwsze spotkania: z Tajwanem i Tunezją. Nasz europejski rywal, wylosowany z pierwszego koszyka, wywiązał się z zadania bez zarzutu - rozbił Tajwan 46:10 (24:7). A później w hali University Gymnasium do boju ruszyły Polki.

Mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej. Polska po pierwszym meczu. Rywalem - Tunezja

- Sukcesem dla nas byłby na pewno ćwierćfinał. Gdyby to się udało, byśmy byli bardzo zadowoleni. Pierwszy cel to jednak wyjście z grupy i to jest teraz najważniejsze - mówił przed spotkaniem Marek Jagodziński, trener polskiej drużyny, cytowany przez stronę ZPRP.

Jego zespół do Jinzhong, miasta we wschodniej części Chin, dotarł w sobotę. I ewidentnie dość długo się docierał, nie mógł znaleźć właściwego rytmu. Owszem, Polki miały dobre momenty w defensywie, co też napędzało kontry, ale szwankował atak pozycyjny. Mankamentów było dużo więcej, bo nawet w kontrach pojawiały się zaskakujące błędy. A Tunezja, czwarta drużyna Afryki, też potrafiła wykorzystać swoje atuty: dobrą grę z obrotową, niezłą postawę bramkarki, ale też dobry środek obrony.

Zuzanna Zimnicka z nagrodą MVP. Wręczył ją Marek Góralczyk, niegdyś wybitny polski sędzia, dziś delegat IHF screen za Youtube/IHF materiał zewnętrzny

Po kwadransie był remis 5:5, wtedy - w odstępie 13 sekund - Natalia Gardian "wyrzuciła" dwie rywalki na ławkę kar. Po trafieniach Zuzanny Zimnickiej i Marii Mazurkiewicz Polki odskoczyły na 7:5, miały jeszcze piłkę, gdy kończyła się kara Sirine Ferchichi. I co z tego, skoro za chwilę przegrywały 7:8.

Końcówka tej pierwszej połowy okazała się kluczowa - fragment między 22. a 28. minuta podopieczne trenera Jagodzińskiego wygrały 7:1. Bramka Julii Grzesistej po ładnym zejściu z lewego rozegrania do środka dała prowadzenie 14:9. Do przerwy było zaś 15:10.

Wydawać się mogło, że w tej sytuacji Polki już spokojnie będą kontrolowały boiskowe wydarzenia. Momentami ich przewaga wzrastała do sześciu trafień, a później znów się o połowę zmniejszała. Co powodowało tylko nerwy.

Kilkakrotnie Tunezja zbliżała się na trzy trafienia, przy stanie 18:21 zawodniczki z Afryki miały kilka szans na dojście na dwa trafienia. I nie zdołały tego uczynić. Choć jeszcze na nieco ponad 10 minut przed końcem przegrywały 19:22, a taka różnica w piłce ręcznej to tyle co nic.

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Losy spotkania wyjaśniły Zimnicka i Gardian - Polki odskoczyły na 24:19. I już mogły być pewne swego.

Wygrały to spotkanie 26:22, w czwartek zmierzą się z Tajwanem. I jeśli nie będzie żadnych sensacji, powinny zapewnić sobie awans do głównej fazy mundialu. A w niej rywalkami - zapewne Polek i Węgierek - będą dwa zespoły z grupy H, zdecydowanie bardziej wyrównanej: Japonia (mistrz Azji), Chorwacja (8. drużyna ME), Norwegia (14. drużyna ME) bądź Wyspy Owcze (20. drużyna ME).

Mistrzostwa świata U-20. Grupa G

Polska - Tunezja 26:22 (15:10)

Polska: Smelcerz (3/15 - 20 proc.), Pentek (4/13 - 31 proc.), Kalbarczyk - Zimnicka 10 (1/1 z karnego), Mazurkiewicz 3, Schlabs 3, Chwojnicka 3, Grzesista 2, Pawłowska 1, Gardian 1, Kępka 1, Machnio 1, Wrzesińska, Biesaga, Kanczkowska.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 1/1.

W drugim meczu tej grupy Węgry pokonały Tajwan 46:10 (24:7).





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