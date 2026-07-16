Polacy reagują na decyzję ws. Rosjan. Przekaz poszedł w świat

Od ponad czterech lat sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze sportowej rywalizacji na arenach międzynarodowych. Powodem jest oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę. Wówczas Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zalecił międzynarodowym federacjom sportowym i organizatorom imprez sportowych, aby nie dopuszczali do rywalizacji sportowców z tych krajów.

Zielone światło dla Rosjan. Decyzja MKOl wywołała lawinę

W ostatnim czasie coraz częściej mówiło się, że Rosjanie i Białorusini lada moment mogą wrócić do rywalizacji. Przełomem, który wywołał wielkie oburzenie okazała się decyzja MKOl z 7 lipca 2026 roku. - "Rada Wykonawcza Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) tymczasowo zniosła zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), które obowiązywało od 12 października 2023 r." - brzmi oświadczenie.

Zielone światło od MKOl pociągnęło za sobą lawinę oświadczeń międzynarodowych federacji. FIVB, czyli organizacja odpowiadająca za siatkówkę na świecie bardzo szybko wydała komunikat o przywróceniu sportowców z Rosji do rywalizacji.

IHF wydała decyzję ws. Rosjan. ZPRP natychmiast reaguje

W środę na taki sam krok zdecydowała się Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF). - "Rada IHF postanowiła dostosować stanowisko IHF do najnowszych zaleceń MKOl, znosząc ze skutkiem natychmiastowym zakaz udziału rosyjskich i białoruskich drużyn, działaczy, sędziów, wykładowców i ekspertów w imprezach i działaniach IHF, który nałożony został 4 marca 2022 r." - czytamy. Jednocześnie IHF podkreśliło, że solidaryzuje się z Ukrainą i potępia działania wojenne.

Na reakcję Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) nie trzeba było długo czekać. - "Związek Piłki Ręcznej w Polsce z rozczarowaniem przyjął ogłoszoną w środę 15 lipca decyzję Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) o uchyleniu zakazu udziału reprezentacji Rosji i Białorusi oraz ich przedstawicieli w wydarzeniach organizowanych pod egidą IHF. Choć zdajemy sobie sprawę, że decyzja IHF stanowi realizację rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, stanowisko Związku Piłki Ręcznej w Polsce pozostaje niezmienne od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę" - czytamy w komunikacie podpisanym przez prezesa Sławomira Szmala.

Legenda polskiego szczypiorniaka podkreśla, że wojna wciąż trwa i "sam upływ czasu nie może być argumentem uzasadniającym powrót do sportowej normalności, podczas gdy w żadnym stopniu nie zmieniły się okoliczności, które doprowadziły do podjęcia pierwotnej decyzji o wykluczeniu Rosji i Białorusi z międzynarodowej rywalizacji". Szmal zaznaczył, że to nie jest "czas na pełną normalizację międzynarodowych relacji sportowych, skoro przyczyny, które doprowadziły do ich ograniczenia, pozostają niezmienione". Prezes ZPRP przypomniał, że polskie środowisko piłki ręcznej wspiera i będzie wspierać Ukrainę, Ukraińską Federację Piłki Ręcznej oraz ludzi dotkniętych wojną.

Na sam koniec raz jeszcze zaznaczył, że stanowisko ZPRP się nie zmieni. - Związek Piłki Ręcznej w Polsce pozostanie wierny wartościom, które legły u podstaw naszego stanowiska w lutym 2022 roku, gdy w piśmie skierowanym do Prezydenta EHF wnioskowaliśmy o "odwołanie jakichkolwiek kontaktów rodziny handballowej ze strukturami rosyjskimi do czasu ustania działań wojennych oraz wycofania sił agresora z terytorium Ukrainy". Wierzymy, że sport powinien nie tylko łączyć ludzi, ale również zachowywać wiarygodność jako przestrzeń oparta na odpowiedzialności, solidarności i poszanowaniu fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego - zakończył.

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Polacy reagują na decyzję ws. Rosjan. Przekaz poszedł w świat JOHAN NILSSON AFP

MKOl zarządził powrót rosyjskich sportowców na areny międzynarodowe ODD ANDERSEN STRINGER AFP

Sławomir Szmal, 15.04.2025 r. Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News





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