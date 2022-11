Czerwona kartka, zerwana siatka. Wielkie emocje w Lidze Mistrzów!

Nie tak miał wyglądać powrót Orlenu Wisły Płock po trzytygodniowej przerwie do Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski przegrali bardzo ważny mecz w Bukareszcie z Dinamem 27-32 (14-15), ale już za tydzień będą mogli się tej drużynie zrewanżować w Płocku. Polskich kibiców powinien cieszyć powrót do niezłej formy Michała Daszka - to ważny symptom przed mistrzostwami świata.