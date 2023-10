Czerwona kartka, bramkarz dostał w twarz. Triumfator Ligi Mistrzów odetchnął w Polsce

Do trzech razy sztuka - mogli myśleć przed przyjazdem do Płocka szczypiorniści Magdeburga. Gdy stawili się na Mazowszu zimą i wiosną, najpierw minimalnie przegrali z Orlenem Wisłą, później zremisowali. Dziś zagrali w Orlen Arenie jako aktualni mistrzowie tych elitarnych rozgrywek i przez kwadrans prezentowali się kapitalnie. Później do głosu doszli płocczanie, którzy mogą żałować tego, co się zdarzyło w końcówce meczu. Bo mieli wielką szanse na zwycięstwo, a przegrali 26:28.