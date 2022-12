Czarny czwartek w Lidze Mistrzów. Węgierska klęska i uraz lidera kadry!

Wicemistrz Polski zwolnił bramkarza. Młodzież musi brać ciężar na siebie

Krótki zryw gości niewiele dał. Veszprem pewny swego już w przerwie

Nie było bowiem w zespole z Płocka nikogo, kto byłby w stanie wziąć grę na siebie. Wracający do gry po przerwie Daniel Sarmiento popełniał błędy, brakowało wsparcia ze skrzydeł, bo do Veszprem nie poleciał Lovro Mihić, a Michał Daszek aż do 27. minucie oglądał mecz z ławki rezerwowych. W 18. minucie gospodarze wygrywali już 12-4, a trener Orlenu Wisły Xavier Sabate po raz drugi poprosił o przerwę .

Jego uwagi podziałały na zespół, bo teraz to płocczanie zdobyli trzy bramki z rzędu, czym zdenerwowali szkoleniowca Veszprem Momira Ilicia. Teraz to on musiał wziąć czas i przekazać drużynie, że to spotkanie wcale nie jest jeszcze wygrane. Tyle że po pierwszej połowie już jednak było, bo przewaga ośmiu bramek (17-9) była praktycznie nie do roztrwonienia.