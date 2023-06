Klub popracuje nad przyszłością. I wtedy coś powie

- Moje serce na pewno teraz krwawi... Taki mecz możesz przegrać, to się zdarza, ale to boli. Po prostu boli - mówił tuż po spotkaniu prezes klubu z Kielc Bertus Servaas. - Po takim spotkaniu nie mówi się, że czegoś zabrakło. Mieliśmy czas w ostatniej minucie, gdy mogliśmy skończyć to spotkanie przed dogrywką. Wszyscy chcemy tu wrócić, zawodnicy są tego warci. Mają fantastyczną mentalność - mówił prezes mistrza Polski Bertus Servaas.