Gra przez koło - jedyny pomył kielczan w pierwszym kwadransie

Trener Tałant Dujszebajew wystawił od początku tych zawodników, którzy zwykle wchodzą na parkiet po kwadransie. Na lewym rozegraniu miejsce Sićki zajął Daniel Dujszebajew, na prawe skrzydło awaryjnie powędrował Arciom Karaliok, który po chwili wcielał się w rolę drugiego obrotowego. I współpraca z kołowymi, Karaliokiem oraz Nicolasem Tournatem, to jedyne, co w ekipie mistrzów Polski nie szwankowało . Białorusin rzucił w pierwszym kwadransie dwie bramki, Francuz cztery, a do spółki zmarnowali jeszcze trzy stuprocentowe sytuacje . Mimo wszystko to, jak potrafili znaleźć sobie pozycję rzutową, mogło imponować.

Zawodziła za to cała reszta - bracia Dujszebajewowie i Michał Olejniczak nie zagrażali Yassine Belkaiedowi z drugiej linii, bramkarz Andreas Wolff przez 10 minut "nie zderzył" się z żadną piłką, więc usiadł na ławce. Do tego defensywa kielczan grała bardzo statycznie na linii sześciu metrów , z czym młody zespół ze Słowenii radził sobie bez żadnych problemów. A już szczególnie 22-letni Ante Ivanković , raz za razem zaskakujący bramkarzy Łomży z drugiej linii. W 14. minucie trafił po raz piąty i Celje Pivovarna Laško prowadziła 11-7.

Magiczne zagrania Igor Karačicia i Nedima Remiliego

Kielczanie zaczęli powolutku odrabiać straty , a im łatwiej przychodziło im zdobywanie bramek, tym większą magię do gry zaczęli wnosić Karačić i Remili. Francuz nie tylko rzucał, ale i kapitalnie asystował. To po jego dograniu Miguel Sanchez-Migallon wyrównał w 22. minucie na 13-13 . A później gospodarze szli już tylko za ciosem. Złapali właściwy rytm i na minutę przed przerwą mieli już nawet cztery bramki przewagi (18-14).

Wrócił Andreas Wolff, jakiego Kielce znają z Ligi Mistrzów

Dzięki temu Łomża Industria mogła trochę spokojniej zacząć drugą połowę, a na boisku pojawili się ci zawodnicy, którym niezbyt dobrze wyszedł pierwszy kwadrans spotkania. Teraz było trochę lepiej - o tyle, że Słoweńcy wciąż nieznacznie przegrywali. Co prawda przez siedem minut bramki zdobywał jedynie Arkadiusz Moryto (dwa karne i gol z akcji), ale później dołączył do niego Alex Dujszebajew. Dużo dał gospodarzom powrót do bramki Wolffa - przewaga Łomży Industrii wzrosła do pięciu trafień. Gdy zaś znów na boisku pojawili się Remili, Karačić, Nahi i spółka - szybko wzrosła do siedmiu (31-24 w 50. minucie). Dwunaste z rzędu zwycięstwo mistrzów Polski w Hali Legionów w najbardziej prestiżowych rozgrywkach było więc już niemal pewne.