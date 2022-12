Charytatywny Super Mecz: Gwiazdy zagrały dla osób z autyzmem!

Za nami pierwsza taka inicjatywa w polskiej piłce ręcznej! Cezary Trybański, Łukasz Kadziewicz, Krzysztof Ignaczak, Leszek "Eldo" Kaźmierczak, Joanna Jóźwik, Marek Saganowski, Jan Strojny czy Natalia Sisik - to tylko niektóre gwiazdy, które w niedzielne popołudnie zagrały w piłkę ręczną dla osób z autyzmem.

Niebiescy postawili więc na spryt - dogrania do skrzydeł i do koła. W bramce świetnie radził sobie znany z hiphopowej sceny muzycznej Leszek "Eldo" Kaźmierczak, którego w razie potrzeby zmieniał Sławomir Szmal. Na środku obrony natomiast w ekipie Michała Jureckiego mogliśmy zobaczyć m. in. Krzysztofa Ignaczaka, który zabłysnął także w kontrze i w dziesiątej minucie pierwszej połowy meczu dał ekipie Niebieskich prowadzenie 8:7, a chwilę później wykonał rzut karny na 11:7.