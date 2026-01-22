Mistrzostwa Europy w zasadniczej ich części odbywają się w dwóch grupach - jedna rozgrywa swoje mecze w Malmö w Szwecji, druga w Herning w Danii. Już bez maruderów, pokroju Polski, która poziomem do tego turnieju niestety nie pasowała. Nasz zespół przegrał w Kristianstad wszystkie trzy spotkania, zajął 21. miejsce. Wstydliwe, wyrównujące najgorszy w historii, jeśli już kwalifikowaliśmy się do takich turniejów.

W Herning o dwa miejsca w półfinale grają wszystkie potęgi: Dania, Francja, Niemcy, ale także dobijająca do tego grona Portugalia, która w poniedziałek sensacyjnie pokonała mistrzów świata i mistrzów olimpijskich: Duńczyków. I do tego jeszcze Hiszpania i Norwegia, przecież też bardzo mocne zespoły.

A w drugiej solidne Chorwacja i Węgry, aspirująca do medalu Islandia, ale też potężnie osłabiona Słowenia, przeciętna Szwajcaria oraz próbująca wrócić na właściwe tory Szwecja. Różnica między tymi grupami jest jednak olbrzymia.

Mistrzostwa Europy. Hit już na starcie fazy zasadniczej. Niemcy grali z Portugalią

Do drugiej fazy przeszły wyniki z tej pierwszej, ale dotyczące tylko jednego spotkania każdej z tych ekip. Po dwa punkty mieli więc Niemcy, Portugalczycy i Francuzi, ale Dania - już nie. Bo przegrała właśnie z Portugalią. I na wpadkę w czwartkowym wieczornym spotkaniu z Francją już sobie pozwolić nie może.

W przypadku Niemiec i Portugalii wygląda to trochę inaczej, przegrany pozostaje w grze. Niemniej walka toczyła się jak o życie - w całym spotkaniu ani razu którykolwiek z zespołów nie prowadził więcej niż dwoma bramkami. A to się praktycznie nie zdarza.

Martim Costa w akcji na bramkę Niemiec SEBASTIAN ELIAS UTH PAP/EPA

Do przerwy był remis 11:11, Niemców przy życiu trzymał niesamowity Andreas Wolff, któy w 25. minucie miał 50 procent skuteczności (8/16).

I podobnie było po przerwie, choć w 36. minucie na dwa trafienia odskoczyli Portugalczycy, gdy trafił Martim Costa. Nie minęły trzy minuty, a już ze stanu 15:13 dla nich zrobiło się 15:16, kapitalną dyspozycję strzelecką pokazywał Miro Schluroff. I to on był drugim obok Wolffa bohaterem Niemców - po przerwie zdobył wszystkie siedem bramek.

Portugalczykom długo sprawdzała się taktyka siedmiu na sześciu w ataku, ale w końcówce meczu - trochę jednak zaskodziła. Po przechwytach Niemcy zdobyli kilka łatwych bramek, mieli inicjatywę. Cały czas prowadzili jedną lub dwoma bramkami, Portugalia w ostatnim kwadransie nie była w stanie wyrównać. Mimo że często grała w przewadze, a kluczowa mogła okazać się głupkowata interwencja Johannesa Golli z 54. minuty. Jeden z liderów drużyny niemieckiej "odprowadził" Kiko Costę, a gdy ten już oddał piłkę bratu Martimowi, który zresztą rzucił za sekundę bramkę, uderzył młodego Portugalczyka w twarz. Decyzja sędziów nie mogła dziwić - czerwona kartka dla obrotowego reprezentacji Niemiec.

Andreas Wolff SEBASTIAN ELIAS UTH PAP/EPA

Gdy zaczynały się ostanie dwie minuty, Niemcy prowadzili 29:28, gdy zaczynała się ostatnia minuta, było 30:29 dla nich. Ale mieli piłkę, a Alfred Gislason poprosił o przerwę. Skuteczna akcja oznaczała zwycięstwo, Portugalczycy nic by już nie zrobili.

Bramki nie zdobyli, bo Lucas Mertens, zbiegający ze skrzydła na środek, rzucił ze zbyt mocnym kozłem. Ale mógł zostać zahaczony w rękę, co wyraźnie zasugerował. A szwedzcy sędziowie dali rzut karny. Bramka Lukasa Zerbe załatwiała sprawę.

Znokautowany Kiko Costa. Za faul Johannes Golla zobaczył czerwoną kartkę SEBASTIAN ELIAS UTH PAP/EPA

Portugalia zdobyła jeszcze bramkę kontaktową na 14 sekund przed końcem. Jej gracze liczyli, że sędziowie zatrzymają czas. A ci nie mieli zamiaru i patrzyli, jak Justus Fischer powolutku zmierza na środek. Gdy Niemcy zaczęli, zostały cztery sekundy. A to wystarczyło, by Renārs Uščins trafił na 32:30.

Portugalczycy mieli ogromne pretensje do sędziów, że ci nie zatrzymali czasu. Zwłaszcza zaś ich trener Paulo Pereira, a jeśli Szwedzi opisali jego zachowanie w protokole, selekcjoner czwartej drużyny świata może chwilę odpocząć od prowadzenia meczu. I nawet gdy Andreas Wolff odbierał nagrodę dla najlepszego gracza, Portugalczycy wciąż mieli coś do powiedzenia arbitrom.

Oni bowiem mają teraz problem: czeka ich starcie m.in. z Francją. I raczej porażka odbierze im szanse na medal.

Trener Portugalii Paulo Pereira SEBASTIAN ELIAS UTH PAP/EPA

