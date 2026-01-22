Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chaos po hicie z udziałem Niemców. Zostało kilka sekund. I jedna bramka zapasu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Polacy wrócili już dawno do kraju, gdy w Hernin zaczęła się faza zasadnicza Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. W dwóch grupach, w których w jednej z nich są niemal wszyscy kandydaci do złota. A dwóch nie awansuje do strefy medalowej. Blisko niej byliby już dziś Portugalczycy, sensacyjni pogromcy Danii, gdyby tylko wygrali z Niemcami. W tym dreszczowcu na 14 sekund przed końcem tracili jedną bramkę. A później stało się coś dziwnego.

Intensywny moment podczas meczu piłki ręcznej z wynikiem bliskim remisu, przedstawiający sędziów oraz zawodników drużyn Niemiec i Portugalii podczas interwencji na boisku, na trybunach widoczna liczna publiczność.
Thriller Niemcy - Portugalia zakończył się po myśli tych pierwszych. A drudzy mieli pretensje do sędziów ze Szwecjiscreeny za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Mistrzostwa Europy w zasadniczej ich części odbywają się w dwóch grupach - jedna rozgrywa swoje mecze w Malmö w Szwecji, druga w Herning w Danii. Już bez maruderów, pokroju Polski, która poziomem do tego turnieju niestety nie pasowała. Nasz zespół przegrał w Kristianstad wszystkie trzy spotkania, zajął 21. miejsce. Wstydliwe, wyrównujące najgorszy w historii, jeśli już kwalifikowaliśmy się do takich turniejów.

W Herning o dwa miejsca w półfinale grają wszystkie potęgi: Dania, Francja, Niemcy, ale także dobijająca do tego grona Portugalia, która w poniedziałek sensacyjnie pokonała mistrzów świata i mistrzów olimpijskich: Duńczyków. I do tego jeszcze Hiszpania i Norwegia, przecież też bardzo mocne zespoły.

Zobacz również:

Jota Gonzales, Michał Olejniczak i Julen Aguinagalde z niepokojem patrzyli na wydarzenia w Kristianstad
Reprezentacja mężczyzn

Osiem sekund przed końcem był remis. Polska zagra dwa dodatkowe mecze

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    A w drugiej solidne Chorwacja i Węgry, aspirująca do medalu Islandia, ale też potężnie osłabiona Słowenia, przeciętna Szwajcaria oraz próbująca wrócić na właściwe tory Szwecja. Różnica między tymi grupami jest jednak olbrzymia.

    Mistrzostwa Europy. Hit już na starcie fazy zasadniczej. Niemcy grali z Portugalią

    Do drugiej fazy przeszły wyniki z tej pierwszej, ale dotyczące tylko jednego spotkania każdej z tych ekip. Po dwa punkty mieli więc Niemcy, Portugalczycy i Francuzi, ale Dania - już nie. Bo przegrała właśnie z Portugalią. I na wpadkę w czwartkowym wieczornym spotkaniu z Francją już sobie pozwolić nie może.

    W przypadku Niemiec i Portugalii wygląda to trochę inaczej, przegrany pozostaje w grze. Niemniej walka toczyła się jak o życie - w całym spotkaniu ani razu którykolwiek z zespołów nie prowadził więcej niż dwoma bramkami. A to się praktycznie nie zdarza.

    Dynamiczna akcja podczas meczu piłki ręcznej, zawodnik w czerwonym stroju próbuje rzucić piłkę do bramki, otoczony przez trzech obrońców w białych strojach starających się zablokować jego ruch. Tłum kibiców w tle dopingujący obie drużyny.
    Martim Costa w akcji na bramkę NiemiecSEBASTIAN ELIAS UTHPAP/EPA

    Do przerwy był remis 11:11, Niemców przy życiu trzymał niesamowity Andreas Wolff, któy w 25. minucie miał 50 procent skuteczności (8/16).

    I podobnie było po przerwie, choć w 36. minucie na dwa trafienia odskoczyli Portugalczycy, gdy trafił Martim Costa. Nie minęły trzy minuty, a już ze stanu 15:13 dla nich zrobiło się 15:16, kapitalną dyspozycję strzelecką pokazywał Miro Schluroff. I to on był drugim obok Wolffa bohaterem Niemców - po przerwie zdobył wszystkie siedem bramek.

    Portugalczykom długo sprawdzała się taktyka siedmiu na sześciu w ataku, ale w końcówce meczu - trochę jednak zaskodziła. Po przechwytach Niemcy zdobyli kilka łatwych bramek, mieli inicjatywę. Cały czas prowadzili jedną lub dwoma bramkami, Portugalia w ostatnim kwadransie nie była w stanie wyrównać. Mimo że często grała w przewadze, a kluczowa mogła okazać się głupkowata interwencja Johannesa Golli z 54. minuty. Jeden z liderów drużyny niemieckiej "odprowadził" Kiko Costę, a gdy ten już oddał piłkę bratu Martimowi, który zresztą rzucił za sekundę bramkę, uderzył młodego Portugalczyka w twarz. Decyzja sędziów nie mogła dziwić - czerwona kartka dla obrotowego reprezentacji Niemiec.

    Zawodnik piłki ręcznej w żółtym stroju bramkarza z uniesioną zaciśniętą pięścią wyraża silne emocje, prawdopodobnie radość po udanej akcji, w tle widownia i reklamy.
    Andreas WolffSEBASTIAN ELIAS UTHPAP/EPA

    Gdy zaczynały się ostanie dwie minuty, Niemcy prowadzili 29:28, gdy zaczynała się ostatnia minuta, było 30:29 dla nich. Ale mieli piłkę, a Alfred Gislason poprosił o przerwę. Skuteczna akcja oznaczała zwycięstwo, Portugalczycy nic by już nie zrobili.

    Bramki nie zdobyli, bo Lucas Mertens, zbiegający ze skrzydła na środek, rzucił ze zbyt mocnym kozłem. Ale mógł zostać zahaczony w rękę, co wyraźnie zasugerował. A szwedzcy sędziowie dali rzut karny. Bramka Lukasa Zerbe załatwiała sprawę.

    Zawodnik w zielonych spodenkach i czerwonej koszulce siedzi na parkiecie hali sportowej, trzymając się za twarz po możliwym urazie, obok niego stoją inni gracze w białych strojach sportowych.
    Znokautowany Kiko Costa. Za faul Johannes Golla zobaczył czerwoną kartkęSEBASTIAN ELIAS UTHPAP/EPA

    Portugalia zdobyła jeszcze bramkę kontaktową na 14 sekund przed końcem. Jej gracze liczyli, że sędziowie zatrzymają czas. A ci nie mieli zamiaru i patrzyli, jak Justus Fischer powolutku zmierza na środek. Gdy Niemcy zaczęli, zostały cztery sekundy. A to wystarczyło, by Renārs Uščins trafił na 32:30.

    Portugalczycy mieli ogromne pretensje do sędziów, że ci nie zatrzymali czasu. Zwłaszcza zaś ich trener Paulo Pereira, a jeśli Szwedzi opisali jego zachowanie w protokole, selekcjoner czwartej drużyny świata może chwilę odpocząć od prowadzenia meczu. I nawet gdy Andreas Wolff odbierał nagrodę dla najlepszego gracza, Portugalczycy wciąż mieli coś do powiedzenia arbitrom.

    Oni bowiem mają teraz problem: czeka ich starcie m.in. z Francją. I raczej porażka odbierze im szanse na medal.

    Mistrzostwa Europy
    Główna runda
    22.01.2026
    15:30
    Zakończony
    Johhanes Golla
    1' , 25'
    Nils Lichtlein
    7' , 10' , 14' , 23'
    Lukas Mertens
    8' , 17' , 28'
    Marko Grgic
    19'
    Renars Uscins
    24' , 33' , 40' , 58' , 59' , 60'
    Miro Schluroff
    31' , 37' , 39' , 41' , 45' , 53' , 55'
    Lukas Zerbe
    36' , 51' , 54' , 60'
    Juri Knorr
    43' , 46'
    Justus Fischer
    47' , 56'
    Julian Koster
    48'
    Luis Frade
    3' , 11' , 47' , 55' , 59'
    Francisco Costa
    5' , 6' , 15' , 31' , 40' , 50' , 52' , 55' , 57' , 58'
    Diogo Branquinho
    8'
    Antonio Areia
    9' , 28' , 35' , 47'
    Martim Costa
    18' , 31' , 36' , 43' , 53' , 60'
    Rui Silva
    29'
    Salvador Salvador
    30'
    Ricardo Brandao
    40'
    Miguel Neves
    45'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Niemcy
    Portugalia
    Trener Portugalii Paulo Pereira
    Trener Portugalii Paulo PereiraSEBASTIAN ELIAS UTHPAP/EPA

    Zobacz również:

    Ellidi Vidarsson i jego Islandia z kompletem punktów awansowali do drugiej części mistrzostw Europy
    Piłka ręczna

    Polacy już w hotelu, a w hali wciąż trwała walka. Wszystko już jasne

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Sławomir Szmal: Będziemy walczyć o grę na mistrzostwach świataPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja