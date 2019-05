Challenge Cup piłkarek ręcznych. Pogoń Szczecin przegrała pierwszy mecz finału

Aż siedmioma bramkami piłkarki ręczne Pogoni Szczecin przegrały pierwszy mecz finału Pucharu Challenge. Rocasa Gran Canaria zwyciężyła w szczecińskiej Netto Arenie 30-23. Rewanż za tydzień na Wyspach Kanaryjskich.

Początek meczu należał do doświadczonych w bojach pucharowych Hiszpanek. To one przecież etatowo grają w finałach Pucharu Challenge. Wygrały tę rywalizację w 2016, a przed rokiem uległy w finale Perle Lublin.

Po siedmiu minutach Rocasa prowadziła dwoma bramkami (5-3), ale miejscowe zapomniały o tremie i po rzutach z drugiej linii Ivany Bozović i z koła Jeleny Agbaby wyrównały (5-5). Niestety nie na długo, choć do 15. minuty wynik oscylował wokół remisu. Wówczas dała o sobie znać najskuteczniejsza od kilku sezonów zawodniczka Rocasy Haridian Hernandez Rodriguez. Dwoma bramkami z rzędu wyprowadziła przyjezdne na trzybramkową przewagę 11-8. Na dodatek między 23. a 24. minutą ta sama zawodniczka dołożyła kolejne cztery bramki, które Pogoń zdołała przedzielić zaledwie jednym trafieniem ze skrzydła Darii Zawistowskiej. Na przerwę Hiszpanki schodziły z pięciobramkową przewagą.

Kibice zastanawiali się czy Pogoń w drugiej części zaprezentuje formę, jaką pokazuje w ostatnich tygodniach, gdy grała znacznie lepiej niż w pierwszych 30 minutach.

Zaczęło się jednak od podwyższenia prowadzenia przez Hiszpanki po rzucie Seynabou Mbengue i Marii Mendez Gonzalez (19-12). Pierwsze trafienie dla Pogoni dała dopiero w 38. minucie Daria Szynkaruk, a że chwilę później gola z koła dołożyła Agbaba, to był sygnał do odrabiania strat.

Po trafieniach Agaty Cebuli, Joanny Wołoszyk i Valentiny Blazević w 44. minucie było już tylko (17-19). Niestety okazało się, że był to najlepszy moment gry szczecinianek, a zaraz po nim wyższy bieg wrzuciły zawodniczki z Wysp Kanaryjskich. Do dyspozycji z pierwszej połowy wróciła Hernandez Rodriguez, a szczecinianki od 47. minuty przez sześć kolejnych nie trafiły ani razu do siatki hiszpańskiej. Gdy rzutem z siódmego metra niemoc przełamała Blazević, było już 19-25. Do końca meczu drużyna Rocasy pilnowała wyniku, grając gola za gola.





Pogoń Szczecin - Rocasa Gran Canaria 23-30 (12-17)

Pogoń: Monika Prunster, Marta Wawrzynkowska, Natalia Krupa - Oktawia Płomińska 1, Ivana Bozović 5, Patrycja Noga, Agata Cebula 1, Marlena Urbańska 1, Joanna Wołoszyk 2, Natalia Janas, Daria Szynkaruk 2, Ivana Dezić, Daria Zawistowska 2, Karolina Kochaniak, Jelena Agbaba 7, Valentina Blazević 2.

Rocasa: Dara Hernandez Suarez, Silvia Navarro Gimenez - Gleinys Reyes Gonzales 1, Melania Falcon Gonzalez, Manuela Pizzo 1, Arinegua Perez Risco 1, Carmen Toscano Sanchez, Lisandra Lusson Miranda 6, Victoria Dos Santos De Macedo, Seynabou Mbengue Rodriguez 6, Haridian Hernandez Rodriguez 9, Slavica Schuster, Tiddara Trojaola Cabezudo 3, Maria Gonzalez Mendez 3.

Sędziowali: Maria Bennani, Safia Bennani (Szwecja).