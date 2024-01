"Szanowni Państwo, dzisiaj mija 1890 dni odkąd zaprzysiężony zostałem na Prezydenta Miasta Kielce. Na podsumowanie całej mojej kadencji, tego co, mimo nieprzychylności większości Rady i wystąpienia wielu niezależnych od nas czynników zewnętrznych, udało mi się dokonać, przyjdzie jeszcze czas. Wiem jednak, że wszyscy, szczególnie mieszkańcy Kielc, czekają na moją decyzję dotyczącą tegorocznych wyborów samorządowych. Oświadczam zatem, że nie będę ponownie ubiegał się w najbliższych wyborach o stanowisko Prezydenta Miasta Kielce . Moja kadencja zakończy się z dniem 30 kwietnia 2024 r." - czytamy we wpisie Bogdana Wenty na Facebooku.

Kariera polityczna Wenty na dobre rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy to został posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Tę funkcję sprawował do 2018 roku, gdy napisał się jego największy rozdział w "życiu po życiu" (jak mówią sportowcy i trenerzy, gdy zmieniają profesję). W 2018 roku został prezydentem Kielc.