Były as Płocka znów zatrzymał Kielce. Tym razem w Lidze Mistrzów

Nieskuteczna Industria Kielce w Nantes. Popis hiszpańskiego bramkarza, który grał w "Świętych Wojnach"

Wicemistrzom Polski nie układało się po prostu nic. Owszem, gracze z Nantes świetnie bronili, ale nawet i to nie usprawiedliwiało kiepskich rzutów Rogulskiego, Olejniczaka, Gębali czy Daniela Dujszebajewa. Przez kwadrans kielczanie zdobyli tylko trzy bramki, ich rywale zaś - siedem. A gdy zrobiło się 4:9 chwilę później, trener Dujszebajew poprosił o przerwę. Mocno się zdenerwował, poirytowany podkreślał, że pewnych błędów nie przystoi robić.

A gdy tylko gra została wznowiona, Olejniczak źle dograł do Arcioma Karalioka, a Tomasz Gębala wyleciał z boiska na dwie minuty. Całe szczęście dla kielczan, że w końcówce pierwszej połowy trochę błędów popełnili też gospodarze, bo te straty - po bramkach Surgiela - częściowo udało się odrobić.

Pogoń Industrii, w końcu jest remis. A później wróciły koszmary. Miały twarz bramkarza Nantes

Zespół z Kielc, mimo że pojechał do Francji mocno osłabiony, mimo że przegrywał, to walczył. Nawet Arkadiusz Moryto, znów zmuszony do walki z obroną na niewdzięcznej dla siebie pozycji prawego rozgrywającego, dawał radę. Choć szkoda, że brakowało mu skuteczności, w ciągu 20 sekund dwa razy przegrał pojedynki z sześciu metrów z Bioscą. Były bramkarz Orlenu Wisły znów pokazał się w meczu z ekipą z Kielc z bardzo dobrej strony. Jak w zeszłym roku w Hali Legionów w finale mistrzostw Polski.