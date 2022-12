Dla płocczan był to tak naprawdę mecz ostatniej szansy na pozostanie w grze o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że z walki, na cztery kolejki przed końcem, wypadło już FC Porto, a z pozostałych ekip to właśnie mistrz Chorwacji jest tą, którą płocczanie mieli szansę wyprzedzić po 14. kolejce. Warunkiem było jednak zwycięstwo w Orlen Arenie.

Dobrze bronił młody bramkarz i... właściwie tyle dobrego

Zadanie wydawało się jak najbardziej realne, bo przecież PPD w żaden sposób nie może równać się sportową siłą do Łomży Industrii Kielce, która poległa w Płocku ledwie cztery dni temu. Tyle że Orlen Wisła z tamtego spotkania, a Orlen Wisła z pierwszego kwadransa dzisiaj, to dwie zupełnie inne drużyny. Aż trudno było zrozumieć, jak w ciągu tak krótkiego czasu można zmienić swoje oblicze. Jedynie młody bramkarz Marcel Jastrzębski od początku nawiązywał do swojego niedzielnego występu.

Wicemistrzom Polski nie układało się dosłownie nic. Zawodziła w pierwszych minutach defensywa, która przecież zwykle jest największym atutem drużyny Xaviera Sabate. W ofensywie było jeszcze gorzej. W 8. minucie, gdy Chorwaci podwyższyli na 4-1, hiszpański szkoleniowiec "Nafciarzy" musiał już prosić o przerwę. Sytuację miał opanować doświadczony rozgrywający Daniel Sarmiento, ale dawny mistrz świata i niedawny brązowy medalista z Tokio popełnił dwa proste błędy i szybko usiadł na ławce. Sabate nie miał jednak na środku zbyt dużego wyboru i po kilku minutach musiał znów posłać 39-latka na boisko.

Nafciarze wracają do gry - lepsza obrona kluczem do sukcesu

Przez kwadrans lider PGNiG Superligi zawodził na całego. Jedynie Jastrzębski raz po raz odbijał jakąś piłkę, nie dał się też dwukrotnie pokonać z rzutów karnych. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, na co duży wpływ miała lepsza gra obronna Orlenu Wisły. Defensywa kierowana przez Leona Šušnję i Mirsada Terzicia wreszcie zaczęła zmuszać rywali do błędów, Gonzalo Perez biegał do kontr, a Michał Daszek z zimną krwią wykorzystywał rzuty karne. Reprezentant Polski wreszcie grał na dużym luzie, gdy miał naprzeciw siebie Serba Stefana Dodicia, ogrywał go niemiłosiernie. W 25. minucie Perez w końcu doprowadził do remisu (11-11), a choć gospodarzom nie udało się objąć prowadzenia, to nastroje w przerwie wcale nie musiały być w ekipie z Płocka złe. A przynajmniej tak złe, jak po pierwszym fragmencie meczu.

Orlen Wisła w końcu na prowadzeniu! Długo trzeba było czekać

Zespół z Zagrzebia, podobnie jak Orlen Wisła, też bazuje na agresywnej obronie. Do 37. minuty bramki dla płocczan zdobywało tylko czterech graczy: Daszek (7), Kosorotow (2), Mihić (4) i Perez (3). Brakowało wsparcia reszty drużyny, większego zagrożenia z drugiej linii. W 40. minucie gospodarze w końcu objęli prowadzenie - Kosorotow trafił na 19-18. Niestety, płocczanie nie poszli za ciosem. Zbyt często ich rzuty bronił doświadczony Dino Slavić, a do tego Chorwaci bardzo szybko wznawiali grę i kontrowali. Spadła też skuteczność Jastrzębskiego, co było dużym problemem dla Orlenu Wisły. W 47. minucie PPD odskoczyło na 23-21 i trener Sabate ratował się przerwą na żądanie. Wprowadził też na boisko Ignacio Bioscę, a Hiszpan zaraz po wejściu popisał się udaną interwencją - jedyną w meczu. Do tego trafili Przemysław Krajewski oraz Abel Serdio i znów był remis (23-23).

Bramkarz Dino Slavić w końcówce meczu zanotował kilka efektownych parad.

Daszek mógł doprowadzić do remisu, ale... sfaulował w ataku. A później ruszyli goście

Podobnie jak półtora miesiąca temu, o wyniku miała zadecydować więc końcówka. W Zagrzebiu skończyło się remisem 26-26, teraz takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało gospodarzy. Sytuacja się skomplikowała, gdy karę dwóch minut dostał Przemysław Krajewski, a goście zdobyli dwie kolejne bramki. Polak jednak wrócił na boisko, a wtedy dwie kary z rzędu dostali Chorwaci. Tyle że oni zdołali utrzymać swoje prowadzenie. Wicemistrzowie Polski jednak walczyli do końca, Krajewski popisał się przechwytem, "wywalczył" przy tym karę dla rywala. Do remisu mógł doprowadzić Daszek, ale popełnił faul w ataku. Za to goście, choć w osłabieniu, na niespełna trzy minuty przed końcem znów uciekli na 28-26.

Płocczanie byli już wtedy pod ścianą, niewiele wskazywało, że zdołają wygrać to spotkanie. A gdy Kosorotow posłał rzut na wysokość drugiego piętra, ich szanse zmalały do zera.

Orlen Wisła Płock - HC PPD Zagrzeb 26-30 (13-14)

Orlen Wisła: Jastrzębski (7/32 - 22 proc.), Biosca (1/6 - 17 proc.) - Mihić 5, Kosorotow 4, Żytnikow 1, Lučin, Dawydzik, Daszek 8, Piroch, Serdio 2, Šušnja 1, Yasuhira, Terzić, Krajewski 2, Sarmiento, Perez 3.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/3.

PPD Zagrzeb: Slavic (13/38 - 34 proc.), Pantjar - Dibirow 4, Dodić 4, Ćavar, Faljić, Gojun, Musa 4, Sirotić 3, Kavčič 2, Leimeter 2, Grahovac 2, Cupić, Srna 2, Kraljević 3, Klarica 4.

Kary: 14 minut. Rzuty karne: 2/4.

Pozostałe wyniki grupy A:

Dinamo Bukareszt - Telekom Veszprem 31-31 (13-16)

Paris SG - SC Magdeburg 33-37 (19-15)

GOG Gudme - FC Porto 34-33 (15-13)