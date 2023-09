Brutalny pokaz siły. Mistrz Polski został doceniony i wszedł w paszczę lwa

Polscy kibice piłki ręcznej są już przyzwyczajeni do tego, że w męskiej Lidze Mistrzów Industria Kielce od lat gra pierwsze skrzypce, a Orlen Wisła Płock w poprzednim sezonie pokazał już, że może iść za chwilę tą samą drogą. Oba te kluby całkowicie zdominowały Orlen Superligę, ale tak samo przecież Zagłębie Lubin zdystansowało resztę stawki wśród pań . Mało tego, nie przegrało nawet meczu w sezonie.

Zostało to docenione, mistrz Polski otrzymał dziką kartę, Zagłębie zadebiutowało w Lidze Mistrzyń. Jest tu kopciuszkiem , ale niewielu się chyba spodziewało, że debiut będzie tak brutalny .

Kilka gwiazd mistrza Słowenii postraszyło Zagłębie. Mistrz Polski miał taką tylko poza boiskiem

Krim Lublana nie jest faworytem Ligi Mistrzyń, ot zespół, który aspiruje do występów w Final 4. Doświadczony trener Dragan Adžić, który doprowadził Czarnogórę do wicemistrzostwa olimpijskiego w Londynie, ma jednak w składzie kilka gwiazd, z francuską rozgrywającą Allison Pineau, brazylijską mistrzynią świata sprzed dekady Bárbarą Arenhart w bramce, znakomitą skrzydłową z Czarnogóry Jovanką Radičević czy mistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro Darią Dmitriewą. To znaczące nazwiska w piłce ręcznej, Zagłębie takich nie ma. Chyba że na ławce, bo przecież trenerka Bożena Karkut dwukrotnie triumfowała w tych najważniejszych klubowych rozgrywkach.