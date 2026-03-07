Bolesna wizyta Polek w Norwegii. Nie było żadnych wątpliwości, nokaut

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej nie rozpoczęła zbyt dobrze rywalizacji w ramach EHF Euro Cup. Po trzech meczach Biało-Czerwone miały ledwie dwa punkty za wygraną z ostatnią w grupie Słowacją. W czwartej kolejce Polkom przyszło mierzyć się z liderkami tabeli - Norweżkami. Było to bolesne spotkanie z rzeczywistością. Biało-Czerwone przegrały bowiem 16:32.

Polska - Norwegia
Polska - NorwegiaMaciej KulczyńskiPAP

Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej nie rozpoczęła udanie rywalizacji w turnieju EHF Euro Cup. Biało-Czerwone wygrały tylko raz - w pierwszym meczu. Wówczas nasze zawodniczki okazały się lepsze od Słowaczek, które straciły do naszych reprezentantek aż osiem goli.

Później niestety przyszły dwie porażki. Najpierw z Rumunkami 29:34 w wyjazdowym meczu drugiej kolejki. Już w marcu Biało-Czerwone musiały także stanąć w szranki z liderkami tabeli - Norweżkami. Wsparcie kibiców w Polsce niewiele dało, bo nasze panie i tak przegrały 24:31.

Norweżki zmiażdżyły Polki. Nie było dyskusji

Szansa na rewanż przyszła błyskawicznie, bo po ledwie dwóch dniach. Trudno było się jednak spodziewać, że Polki pokonają Norweżki na ich terenie. Już po kilku pierwszych minutach stało się jasne, że zwycięstwo naszych pań należałoby traktować wręcz w kategorii sportowego cudu. 

Norweżki zaczęły bowiem od prowadzenia 3:0. Polki zdołały zniwelować straty do stanu 3:2. Niestety od tego momentu Norweżki trafiły czterokrotnie, a Polki odpowiedziały dopiero przy stanie 7:2. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się z wielką przewagą faworytek. 

Norweżki bowiem schodziły do szatni, prowadząc 17:8. Sytuacja Polek była wręcz koszmarna. W drugiej części gry niewiele się zmieniło. Polki po kwadransie przegrywały już 13:22. Od tego momentu przewaga gospodyń jeszcze się zwiększyła, co ostatecznie skończyło się wynikiem 32:16 i trzecią z rzędu porażką Polek.

EHF Euro Cup (W)
4 kolejka
07.03.2026
18:15
Zakończony
Ane Hogseth
1' , 27'
Henny Reistad
3' , 11' , 13' , 30' , 30' , 36'
Emilie Hovden
4' , 28'
Mina Hesselberg
8'
Thale Rushfeldt
12' , 14' , 37'
Stine Skogrand
16' , 19' , 20' , 58'
Live Rushfeldt
22' , 41'
Veronica Kristiansen
24' , 31'
Anniken Wollik
38' , 50' , 52' , 55' , 59'
Maja Sofie Muri
50' , 60'
Kristine Breistol
51'
Maja Magnussen
56'
Anniken Obaidli
58'
Daria Michalak
5'
Aleksandra Olek
8'
Paulina Uścinowicz
14' , 26' , 31' , 33'
Magda Balsam
17'
Patrycja Noga
18'
Monika Kobylińska
19'
Natalia Nosek
23' , 43' , 55'
Aleksandra Rosiak
45'
Oliwia Domagalska
46'
Natalia Janas
51'
Paulina Kuźmińska
59'
Wszystko o meczu
Grupa młodych kobiet w sportowych czerwono-białych strojach z logo orła, skupione, zwrócone ku jednemu punktowi, w tle widoczne inne postaci niewyraźnie.
Polskie piłkarki ręczne zagrały bardzo słabą pierwszą połowę w meczu z Tunezją. Później jednak odrobiły lekcjęPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
Drużyna kobiet ubrana w czerwono-białe stroje sportowe zbiera się w szatni, tworząc okrąg i łącząc ręce na znak jedności oraz wsparcia przed wyjściem na boisko. W tle widoczne niebieskie szafki oraz napisy motywacyjne na ścianie.
Polskie piłkarki ręczne poznały ostatniego rywala w głównej części mistrzostw świataPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
Zawodnik piłki ręcznej w czerwonej koszulce z numerem 23 unosi kciuk do góry podczas meczu, na koszulce widoczne logo sponsora oraz herb kraju.
Arkadiusz Moryto, piłka ręcznaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Tauron GTK Gliwice - Energa Trefl Sopot. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

