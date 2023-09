Bolesna lekcja w Lublinie. Pierwsze zwycięstwo Galiczanki

Falstart Piotrcovii

Początek nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet nie przebiega po myśli zawodniczek Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Podopieczne Agaty Cecotki wymieniane były jako zespół mogący zagrozić KPR-owi Gminy Kobierzyce w walce o brązowy medal , jednak po trzech seriach mają one na koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki. Tydzień temu przegrały one z Handball JKS-em Jarosław , teraz lepsze okazały się zawodniczki MKS-u URBIS Gniezno (27:30 przyp. RED).

Niepokonane w obecnych rozgrywkach pozostają zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce. Podopieczne Marcina Palicy pokonały AWS Energa Szczypiorno Kalisz 33:26 (17:11). O ile we wcześniejszych spotkaniach beniaminek Orlen Superligi Kobiet potrafił nawiązać walkę w pierwszych dwudziestu minutach, to tym razem przebiegły one wyraźnie pod dyktando zespołu z Kobierzyc. Trenera Marcina Palicę może martwić nierówna dyspozycja swojej drużyny w trakcie całego spotkania. Brązowe medalistki poprzednich rozgrywek potrafiły zdominować beniaminka Orlen Superligi Kobiet, by później pozwolić odrobić część strat.