Bezkofeinowy? Co on wygaduje! Energetyczny bój mistrza Polski, widowisko!

Industria Kielce jechała na ostatni mecz do Danii jak na ścięcie - trener Tałąnt Dujszebajew mówił, że to spotkanie "bezkofeinowe", bo Aalborg Håndbold już był pewny bezpośredniego awansu do ćwierćfinału, a mistrz Polski - nie miał na to szans. Tymczasem mocno osłabieni kielczanie, po katastrofalnym początku, przejęli inicjatywę, grali wspaniale i niemal do samego końca prowadzili. Ostatecznie zremisowali 35:35, bo ich bramkarz Sandro Mestrić cudownie obronił... bezpośredni rzut wolny rywala już po czasie gry!