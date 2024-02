Beniaminek nie jest już ostatni. Dujszebajew chce przegonić Servaasa

- Razem z Tarnowem stworzyliśmy fajne widowisko dla kibiców. Moi zawodnicy zostawili kawał zdrowia i serca na parkiecie. Widać było, jak bardzo chcieliśmy wygrać ten pojedynek. Duże podziękowania dla Caspera, który trzymał wynik, kiedy nam nie szło w ataku. On dał nam tlen. Bezapelacyjnie przyczynił się do tego, że wygraliśmy - powiedział Michał Prątnicki, trener beniaminka.

- Podsumowałbym, że graliśmy dobrze, ale w kratkę. Przytrafiały nam się przestoje. Jak usłyszałem na szybko, nie rzuciliśmy bramki przez 12 minut. W drodze do zwycięstwa decydujący był nasz mental. Na nastawienie bardzo dużo uwagi zwracał nasz trener. Mimo, że popełniliśmy sporo błędów - bo w pierwszej połowie straciliśmy 12 piłek - to w najważniejszych momentach utrzymaliśmy koncentrację i cieszymy się z trzech punktów - wyjaśniał Kamil Adamski , rozgrywający Ostrovii.

- Naszym celem była poprawa wyniku z poprzedniej kolejki. To była nasza najważniejsza motywacja, ale wiedzieliśmy, że w Kwidzynie nikomu nie gra się łatwo. Znamy atuty ich obrony i bramkarzy. Potrafiliśmy odskoczyć na kilka bramek, ale rywale nas gonili. Końcówka była zacięta i nerwowa, ale najważniejsze, że trzy punkty wracają do Puław - powiedział Kelian Janikowski , obrotowy Azotów.

Zgodnie z planem Industria nie miał problemów z wysokim zwycięstwem nad Piotrkowianinem. Mecz był wyjątkowy dla trenera kielczan Tałanta Dujszebajewa, który odebrał ze strony władz klubu podziękowania za 10 lat pracy w stolicy Świętokrzyskiego. - W tym momencie nie było żadnej łezki. Pod dachem wisi koszulka Berta Servaasa z numerem 21 (Holender zrezygnował z funkcji prezesa i właściciela klubu po 21 latach - przyp. red). Jeszcze do niego mi daleko. Czuję moc, aby iść dalej do przodu, żeby go przegonić. Wszystko jednak zależy od wyników. Jeśli będą, to chcę tutaj pracować do emerytury - powiedział szkoleniowiec z Kirgistanu.