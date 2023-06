Barcelona znów zagra w Polsce. Tak to będzie wyglądało

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów ma o tyle istotne znaczenie, że przy niekorzystnym układzie cztery bardzo mocne zespoły mogą trafić do jednej grupy. A wtedy trudniej jest wywalczyć pierwsze czy drugie miejsce, dające bezpośredni awans do ćwierćfinału, z pominięciem 1/8 finału.

W pierwszym koszyku, w którym powinni być sami potentaci, zabrakło SC Magdeburg, czyli obrońcy trofeum. A to dlatego, że "Gladiatorzy" w tym roku zdobyli "tylko" wicemistrzostwo Niemiec, a do tego teoretycznie najlepszego trafiło sześciu mistrzów z najmocniejszych federacji. Z Niemiec więc był to THW Kiel. Istniało więc rozwiązanie, że kielczanie z pierwszego koszyka wylosowaliby Barcelonę i Telekom Veszprem, a z drugiego - Magdeburg. Bardzo ciekawe dla kibiców, ale sportowo - niekorzystne.