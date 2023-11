Barcelona znów świętuje. To już kompleks mistrza Polski

Gdyby przed turniejem w Arabii Saudyjskiej ktoś wskazał, że w ostatnim dniu Industria Kielce zagra z Barceloną, każdy kibice mistrza Polski pewnie by zacierał ręce. To by bowiem prawdopodobnie oznaczało, że zagrają w wielkim finale o tytuł najlepszej drużyny klubowej na świecie i główną premię - 400 tys. dolarów. Tyle że w sobotę jedni i drudzy przegrali swoje rywalizacje z klubami z Bundesligi - dziś finaliści Ligi Mistrzów z 2022 roku zmierzyli się więc "tylko" o trzecią pozycję. I o 150 tys. dolarów.

Dwie kapitalne drużyny i puste trybuny. Nie miał kto oklaskiwać bramkarzy

Osiem minut przestoju "Barcy". Mistrzowie Polski to wykorzystali, choć mogli jeszcze bardziej

Kielczanie lepiej rozpoczęli mecz (2:0), w 5. minucie Barcelona prowadziła już 5:3, ale zatrzymała się na tym dorobku na osiem minut. I szkoda, że kielczanie mieli stosunkową kiepską skuteczność, bo mogli odskoczyć dość wyraźnie. A tak prowadzili 8:5, po rzucie Sićki w 13. minucie. Mistrzowie Polski świetnie bronili, mieli sporo okazji do kontrataków. Ale i to do czasu - w końcu w tych szybkich próbach przejścia z defensywy do ofensywy zaczęli popełniać proste błędy, a całkiem przeciętna w niedzielę Barcelona momentalnie odrobiła straty. W końcówce pierwszej połowy znów klasę kilka razy pokazał Wolff - mistrzowie Polski wygrali tę część 16:14.