Barcelona najlepsza w Europie, legenda odchodzi bez tytułu. A cieszy się Polak

Barca zaczęła bardzo mocno. I szybko odskoczyła na trzy bramki. Większej różnicy nie było już do końca

Duńczycy w pewnym sensie są rewelacją tego sezonu, świetnie prezentowali się w fazie grupowej już od pierwszej kolejki, wygrali przecież we wrześniu w Kielcach, aż do soboty. Wygrana z Magdeburgiem w Lanxess Arenie była niespodziewana, ale zasłużona. I sprawiła, że w swoim siódmym Final 4 w karierze, tuż przed końcem kariery, legendarny Mikkel Hansen dostał szansę zdobycia pierwszego tytułu w karierze.

Barcelona z jedną bramką przewagi, remis, Barcelona z jedną bramką przewagi. Aż nagle odskoczyła na 30:27

Fantastyczna końcówka, jak cały ten sezon w Lidze Mistrzów. Tytuł znów dla Barcelony

Gdy Antonio Carlos Ortega poprosił o przerwę, do końca było 27 sekund, ale sędziowie pokazywali już grę pasywną. Timothey N'Guessan nie pokonał jednak Landina, Aalborg mógł doprowadzić do dogrywki. Dziesięć sekund i piłka na połowie rywala. Duńczycy rozegrali to źle, nie oddali rzutu, Hansen został sprowadzony do parteru przez Mema. Co z tego, że Francuz wyleciał z boiska, Aalborgowi został tylko bezpośredni rzut wolny z dziewiątego metra.