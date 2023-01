Banda przebierańców. Tak polska piłka ręczna wychodziła z trzeciego świata

"Czuliśmy wstyd" - pisał kapitan polskiej reprezentacji

Polacy od początku XXI wieku, jeszcze przed erą Wenty, zakwalifikowali się do kilku dużych turniejów, ale szybko się z nimi żegnali. Nowy trener w losowaniu eliminacji do mistrzostw Europy nie miał szczęścia - wylosował potęgę, czyli Szwedów. Aby zmienić "bandę przebierańców" w normalny zespół, stworzyć jego organizacyjne podstawy, Wenta sam sfinansował stroje . Za modela służył w hurtowni Marcin Lijewski , wówczas gracz Flensburga. Stroje te dotarły do naszej kadry tuż przed pierwszym spotkaniem ze Szwedami, graliśmy bez reklam.

- Tu na nic nie ma pieniędzy, bo związek nie potrafi ich załatwić. Gdy wysyłają faks z informacją, to jest to pusta kartka, żadnego logo sponsora. Gdy dostaję taki sam przekaz faksem, np. z Norwegii, to tam jedna reklama nachodzi na drugą. Ale co zrobić, skoro większość ludzi w zarządzie Związku Piłki Ręcznej w Polsce przychodzi raz w miesiącu odebrać wypłatę, a poza tym nic nie robi. Było to efektem umowy podpisanej przez ZPRP ze spółką Go&Goal, która odebrała mu wiele praw. - Ta umowa to jakaś paranoja. Mogłem załatwić dla reprezentacji 50 tys. euro dotacji od kolegi, który chciał ją sponsorować. Okazało się, że z tej kwoty trzeba oddać firmie Go&Goal 27 proc.! Kolega nie mógł zrozumieć, jak to jest możliwe, że pieniądze za załatwienie sponsora dostaję nie ja, a ktoś inny - irytował się Wenta.