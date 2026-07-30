20 lat temu jeden jedyny raz Polacy grali w półfinale mistrzostw Europy do lat 18. Z tamtej drużyny kilku graczy trafiło później do dorosłej kadry, m.in. Piotr Chrapkowski, Piotr Wyszomirski, Robert Orzechowski czy Łukasz Gierak. Choć jakoś znacząco jej nie odmienili na tyle, by po zejściu pokolenia braci Lijewskich, Jureckich, Bieleckiego, Tkaczyka czy Szmala Polska zdołała utrzymać się w europejskiej elicie. Dziś dorosła kadra jest przeciętnym średniakiem, czekamy na zawodników, którzy byliby w stanie dźwignąć ją o poziom wyżej.

Przełomu nie było w tym roku w reprezentacji do lat 20, które też miała swoje mistrzostwa Europy. I po porażce z Łotwą na sam koniec, zajęła w nich 18. miejsce. Na 24 ekipy w całym turnieju. Podobny schemat jest w kategorii U-18 - też sześć 4-zespołowych grup, też Polska losowana z ostatniego koszyka. Miłą odmianę stanowi zaś fakt, że w środę, na starcie turnieju w Belgradzie, nasi juniorzy byli w stanie pokonać 32:26 znacznie wyżej notowaną Norwegię.

I to rozbudziło nadzieje w kontekście awansu do głównej fazy mistrzostw kontynentu.

Mistrzostwa Europy U-18. Drugi mecz Polaków w Belgradzie. Rywalem - Słowacja

Aby tak się stało, Polacy musieli dziś pokonać Słowację, która w losowaniu znalazła się w trzecim koszyku. I czekać, by wieczorem jeden z kandydatów do złota, czyli Dania, uporał się z Norwegią.

Polacy mieli nad Słowakami taką przewagę, że w środę swoje spotkanie grali w południe, a rywale - od godz. 17. Oni przegrali z Danią 22:35, nie mieli za wiele do powiedzenia.

Mateusz Tkaczyk ZPRP materiały prasowe

Dziś gra Biało-Czerwonych falowała, ale co najważniejsze - to oni mieli nieznaczną przewagę. A gdy nieco odskakiwali, Słowacja od razu zmniejszała straty. Były momenty, gdy wszystko układało się dobrze, w 13. minucie Polacy prowadzili 11:7 (trafił Aleksa Kruszelnicki), w 26. minucie - 18:15 (gol Bartosza Sobczyka). Źle rozegrana końcówka sprawiła, że rywale zdołali wyrównać - skończyło się na 19:19.

Druga połowa była bardzo podobna. O ile w ekipie Polaków bramki rozkładały się na kilku zawodników, to Słowacja miała lidera - lewego rozgrywającego Tatrana Preszów Jakuba Valenta. Blisko dwumetrowy 18-latek już Duńczykom rzucił dziewięć bramek, dziś miał jeszcze lepszą skuteczność (13 trafień).

Reprezentacja Polski do lat 18 ZPRP materiały prasowe

Jedno się nie zmieniło - Polacy albo prowadzili, albo był remis. Nie pozwalali rywalom objąć prowadzenia, choć w 47. minucie Kamil Skiba rzucił już na 30:26. Wtedy wydawało się, że zmęczeni Słowacy odpuszczą. A tymczasem w 52. minucie znów nawiązali kontakt.

Nerwy były niemal do samego końca, na 2,5 minuty przed końcem Polacy prowadzili 35:32, ale karę 2 minut dostał Mikołaj Steczek. Koniec końców, zespół trenera Jedziniaka cieszył się z drugiego zwycięstwa - wygrał 38:33.

Ostatni mecz Polska zagra w sobotę z Danią - o godz. 12. Jeśli Duńczycy dziś pokonają Norwegów, będzie to starcie o pierwsze miejsce w grupie i dwa punkty do tabeli na kolejnym etapie. A w nim dwie najlepsze ekipy z grupy E zagrają z dwoma najlepszymi z grupy F: prawdopodobnie z kimś z grona: Hiszpania, Austria, Wyspy Owcze.

Ten awans zagwarantuje miejsce w najlepszej "16" turnieju, ale jeszcze nie w ósemce. Do ćwierćfinałów trafią bowiem po dwie najlepsze drużyny z każdej z trzech grup w rundzie głównej oraz dwie najlepsze z trzecich miejsc. Pozostałe cztery zagrają o pozycje 9-16.

Mistrzostwa Europy U-18. Grupa E

Słowacja - Polska 33:38 (19:19)

Polska: Taiwo, Drzewiński - Kruszelnicki 9 (1/1 z karnego), Tkaczyk 6, Skiba 5 (1/1), Sobczyk 5, Foltyn 4, Moryto 3, Adamczyk 2, Wiśniewski 1, Steczek 1, Cieśla 1, Lendzion 1, Pruszkowski, Arciszewski, Ciszewski.

Kary: 10 minut. Rzuty karne: 2/2.

Trener Wojciech Jedziniak i reprezentanci Polski do lat 18 ZPRP materiały prasowe





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