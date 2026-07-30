Aż 71 bramek w meczu Polaków. Kluczowy bój ws. awansu w mistrzostwach Europy

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W środę reprezentacja Polski kapitalnie zaczęła mistrzostwa Europy U-18 - w Belgradzie pewnie pokonała faworyta, czyli Norwegię. Tyle że to zwycięstwo znacznie straciłoby na znaczeniu, gdyby dziś drużyna prowadzona przez Wojciecha Jedziniaka nie zdołała wygrać ze Słowacją. A to drużyna, która potencjalnie miała być najbliżej Biało-Czerwonych. Jeszcze w 43. minucie był remis 26:26, Polacy świetnie rozegrali jednak samą końcówkę. A co z awansem do fazy głównej ME? To może stać się jeszcze w czwartek.

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Timothy Taiwo, bramkarz reprezentacji Polski U-18ZPRPmateriały prasowe

20 lat temu jeden jedyny raz Polacy grali w półfinale mistrzostw Europy do lat 18. Z tamtej drużyny kilku graczy trafiło później do dorosłej kadry, m.in. Piotr Chrapkowski, Piotr Wyszomirski, Robert Orzechowski czy Łukasz Gierak. Choć jakoś znacząco jej nie odmienili na tyle, by po zejściu pokolenia braci Lijewskich, Jureckich, Bieleckiego, Tkaczyka czy Szmala Polska zdołała utrzymać się w europejskiej elicie. Dziś dorosła kadra jest przeciętnym średniakiem, czekamy na zawodników, którzy byliby w stanie dźwignąć ją o poziom wyżej.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Przełomu nie było w tym roku w reprezentacji do lat 20, które też miała swoje mistrzostwa Europy. I po porażce z Łotwą na sam koniec, zajęła w nich 18. miejsce. Na 24 ekipy w całym turnieju. Podobny schemat jest w kategorii U-18 - też sześć 4-zespołowych grup, też Polska losowana z ostatniego koszyka. Miłą odmianę stanowi zaś fakt, że w środę, na starcie turnieju w Belgradzie, nasi juniorzy byli w stanie pokonać 32:26 znacznie wyżej notowaną Norwegię.

I to rozbudziło nadzieje w kontekście awansu do głównej fazy mistrzostw kontynentu.

Mistrzostwa Europy U-18. Drugi mecz Polaków w Belgradzie. Rywalem - Słowacja

Aby tak się stało, Polacy musieli dziś pokonać Słowację, która w losowaniu znalazła się w trzecim koszyku. I czekać, by wieczorem jeden z kandydatów do złota, czyli Dania, uporał się z Norwegią.

Polacy mieli nad Słowakami taką przewagę, że w środę swoje spotkanie grali w południe, a rywale - od godz. 17. Oni przegrali z Danią 22:35, nie mieli za wiele do powiedzenia.

Dwóch młodych piłkarzy ręcznych w dynamicznej akcji na boisku, zawodnik w czerwonym stroju z piłką stara się przejść obok przeciwnika w białym stroju próbującego go zatrzymać.
Mateusz TkaczykZPRPmateriały prasowe

Dziś gra Biało-Czerwonych falowała, ale co najważniejsze - to oni mieli nieznaczną przewagę. A gdy nieco odskakiwali, Słowacja od razu zmniejszała straty. Były momenty, gdy wszystko układało się dobrze, w 13. minucie Polacy prowadzili 11:7 (trafił Aleksa Kruszelnicki), w 26. minucie - 18:15 (gol Bartosza Sobczyka). Źle rozegrana końcówka sprawiła, że rywale zdołali wyrównać - skończyło się na 19:19.

Druga połowa była bardzo podobna. O ile w ekipie Polaków bramki rozkładały się na kilku zawodników, to Słowacja miała lidera - lewego rozgrywającego Tatrana Preszów Jakuba Valenta. Blisko dwumetrowy 18-latek już Duńczykom rzucił dziewięć bramek, dziś miał jeszcze lepszą skuteczność (13 trafień).

Grupa młodych sportowców w biało-czerwonych dresach z godłem Polski na piersi stoi ramię w ramię, tworząc jednolitą drużynę gotową do rywalizacji.
Reprezentacja Polski do lat 18ZPRPmateriały prasowe

Jedno się nie zmieniło - Polacy albo prowadzili, albo był remis. Nie pozwalali rywalom objąć prowadzenia, choć w 47. minucie Kamil Skiba rzucił już na 30:26. Wtedy wydawało się, że zmęczeni Słowacy odpuszczą. A tymczasem w 52. minucie znów nawiązali kontakt.

Nerwy były niemal do samego końca, na 2,5 minuty przed końcem Polacy prowadzili 35:32, ale karę 2 minut dostał Mikołaj Steczek. Koniec końców, zespół trenera Jedziniaka cieszył się z drugiego zwycięstwa - wygrał 38:33.

Ostatni mecz Polska zagra w sobotę z Danią - o godz. 12. Jeśli Duńczycy dziś pokonają Norwegów, będzie to starcie o pierwsze miejsce w grupie i dwa punkty do tabeli na kolejnym etapie. A w nim dwie najlepsze ekipy z grupy E zagrają z dwoma najlepszymi z grupy F: prawdopodobnie z kimś z grona: Hiszpania, Austria, Wyspy Owcze.

Ten awans zagwarantuje miejsce w najlepszej "16" turnieju, ale jeszcze nie w ósemce. Do ćwierćfinałów trafią bowiem po dwie najlepsze drużyny z każdej z trzech grup w rundzie głównej oraz dwie najlepsze z trzecich miejsc. Pozostałe cztery zagrają o pozycje 9-16.

Mistrzostwa Europy U-18. Grupa E

Słowacja - Polska 33:38 (19:19)

Polska: Taiwo, Drzewiński - Kruszelnicki 9 (1/1 z karnego), Tkaczyk 6, Skiba 5 (1/1), Sobczyk 5, Foltyn 4, Moryto 3, Adamczyk 2, Wiśniewski 1, Steczek 1, Cieśla 1, Lendzion 1, Pruszkowski, Arciszewski, Ciszewski.

Kary: 10 minut. Rzuty karne: 2/2.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Grupa polskich zawodników w czerwono-białych strojach sportowych tworzy zwarty krąg, łącząc dłonie na znak jedności i wspólnego celu, przy jednym z nich stojący trener w białej koszulce.
Trener Wojciech Jedziniak i reprezentanci Polski do lat 18ZPRPmateriały prasowe


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