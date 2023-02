Po porażce w Kilonii sytuacja kielczan w kontekście walki o bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów wciąż była bardzo dobra, a może nawet... lepsza niż przed tamtym meczem . Dość niespodziewanie swoje spotkanie przegrało Nantes i na trzy kolejki przed końcem mistrzowie Polski mieli aż sześć punktów przewagi nad tymi dwoma zespołami, zajmującymi miejsca: trzecie i czwarte. Uciekła co prawda na trzy punkty Barcelona, ale już sam awans z drugiej pozycji do grona najlepszych ośmiu ekip to wykonanie planu postawionego przez trenera Dujszebajewa . Warunkiem było zdobycie przynajmniej jednego punktu w trzech ostatnich spotkaniach.

Największa gwiazda piłki ręcznej nie przyjechała do Kielc. To ułatwiło zadanie mistrzom Polski

O zwycięstwo w meczu z Aalborgiem było dziś kielczanom o tyle łatwiej, że do Kielc nie przyleciał legendarny Mikkel Hansen. To mózg zespołu, najlepszy strzelec. Tyle że Industria też ma problemy - i to nie tylko finansowe. W Hali Legionów pojawił się Nedim Remili, ale tylko po to, by pożegnać się z kibicami. Po półrocznym pobycie w Kielcach przenosi się bowiem do Telekomu Veszprem, co podratuje klubowy budżet. A przecież we wrześniu w Danii, gdy Łomża Industria wygrała 30-28, grali jeszcze Benoit Kounkoud, Haukur Thrastarsson i Paweł Paczkowski.