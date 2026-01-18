Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Auf Wiedersehen" dla Niemców po meczu. Sensacja w mistrzostwach Europy

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Wicemistrzowie olimpijscy z Paryża byli typowani jako ci, którzy mogą w mistrzostwach Europy stawić czoła Duńczykom - absolutnej potędze w męskim szczypiorniaku. Mowa o reprezentacji Niemiec, kraju, który ma najlepszą ligę i najmocniejsze kluby na świecie. Tymczasem po dwóch kolejkach faworyci muszą drżeć o awans do fazy głównej turnieju, samo minimalne zwycięstwo w ostatnim starciu z Hiszpanią nie wystarczy. A wszystko jest pokłosiem kuriozalnego błędu ich słynnego trenera.

Trener w czarnym stroju sportowym oraz zawodnik z białą koszulką z logo klubu, widoczni są na hali sportowej podczas wydarzenia sportowego. W tle pozostali członkowie drużyny i sztabu, atmosfera skupienia i refleksji.
Fatalny błąd Alfreda Gislasona sprawił, że Niemcy nie zdołali wyrównać w meczu z Serbią. I stoją pod ścianąSina SchuldtDPA

Dania - pewniak do finału. A później kandydaci do rywalizacji z nią o kolejne złoto, jakby już w drugim szeregu. Niemcy, Francuzi, Portugalczycy, może Portugalczycy czy Szwedzi. Tak mniej więcej wygląda hierarchia w męskiej piłce ręcznej.

Niemcy swój ostatni wielki sukces fetowali 10 lat temu w Polsce - zostali mistrzami Europy. To wtedy rodziła się gwiazda Andreasa Wolffa, który stał się jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, ale nie dostawał swoich szans w THW Kielc. I to wykorzystała Industria Kielce, ściągnęła "Wilka" do siebie.

Rok temu Wolff opuścił Industrię, zadecydowały finanse, wrócił do Kilonii. Znów jest gwiazdą Bundesligi, podporą reprezentacji Niemiec, która w mistrzostwach Europy wygrała pierwsze spotkanie z Austrią 29:27. I była zdecydowanym faworytem starcia z Serbią. W niej zaś gwiazdą jest Dejan Milosavljev - bramkarz Füchse Berlin, a od najbliższego sezonu... Industrii Kielce. Serb ma wypełnił w Kielcach dziurę, która powstała po odejściu Wolffa.

Zobacz również:

Wiktor Jankowski wyleciał z boiska już na początku drugiej połowy meczu z Węgrami. I wiele wskazuje na to, że więcej już w ME nie zagra
Reprezentacja mężczyzn

Cały świat widział, co zrobił Polak. Dyskwalifikacja od Niemca. A to nie koniec

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Mistrzostwa Europy. Sensacja w meczu Niemiec. Co się stało w 58. minucie?

    Serbowie przed mistrzostwami Europy rozegrali tylko dwa sparingi - przylecieli do Polski, zagrali w Cetniewie z naszą drużyną. Jeden przegrali jedną bramką, drugi zremisowali. A w czwartek, na inaugurację, przegrali z Hiszpanią 27:30.

    Dla nich spotkanie w Herning było już o wszystko - porażka sprawiała, że odpadali z turnieju, a w drugiej fazie meldowali się Niemcy i Hiszpanie. Faworyci, tak się wydawało, długo mieli wszystko pod swoją kontrolą. Na końcu pierwszej połowy dwa razy potężnie huknął Miro Schluroff, Niemcy prowadzili 17:13. W ostatnim kwadransie wszystko zaczęło im się jednak psuć.

    Dwóch mężczyzn w sportowych strojach prowadzi żywą rozmowę na hali sportowej, jeden z nich jest sędzią w żółtej koszulce z napisem 'DEKRA', drugi energicznie gestykuluje. W tle publiczność i rozmyte postacie.
    Alfred GislasonSina SchuldtAFP

    Także za sprawą Milosavljeva, który przyćmił obu niemieckich bramkarzy. Na 11 minut przed końcem Nemanja Ilić dał Serbom prowadzenie 23:21, ale za moment wyleciał z karą. Wciąż wszystko było blisko remisu, w ostatnie pięć minut Niemcy weszli na prowadzeniu 25:24. I mając piłkę.

    Kluczowy moment? Na niecałe trzy minuty przed końcem. Było 26:25 dla Serbii, atakowali Niemcy, na szóstym metrze odnalazł się Juri Knorr. Trafił obok Milosavljeva, ale gdy piłka mijała linię bramkową, zapaliły się lampy w bramce. A to oznaczało, że Gislason... poprosił o przerwę. Doświadczony Islandczyk, dzięki któremu trenerem został - co zawsze powtarzał - Bogdan Wenta, nie wytrzymał. Nie patrzył, co się dzieje na boisku, ale na monitory pod dachem.

    Węgierscy sędziowie przeanalizowali jeszcze tę sytuację w systemie VR, nie uznali trafienia. Decydowały... setne sekundy.

    Analiza decyzji o golu przez system wideo w trakcie meczu sportowego, widoczne zbliżenie na bramkę oraz dwóch sędziów przy monitorze, ubranych w żółte stroje.
    Gdy piłka mijała linię bramkową, trener Niemców poprosił o przerwę. Bramka na 27:27 nie została uznanascreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Po wznowieniu Schluroff popełnił faul w ataku, a Uroš Kojadinović podwyższył na 27:25. Serbowie już tego nie wypuścili, wygrali mecz 30:27.

    A po spotkaniu mikrofony wychwyciły, jak Kojadinović woła "Auf Wiedersehen". Co ma oznaczać pożegnanie Niemców z EURO.

    Tak się stać nie musi, ale faworyci są w bardzo trudnej sytuacji.

    Jeśli w poniedziałek o godz. 18 Serbia wygra w Herning z Austrią, Niemco w późniejszym meczu (o godz. 20.30) nie wystarczy samo zwycięstwo z Hiszpanią. Będą musieli wygrać co najmniej różnicą trzech trafień. I wtedy wypadną z gry właśnie Hiszpanie, mający dzisiaj dwa zwycięstwa.

    Serbia - Niemcy 30:27 (13:17)

    Mistrzostwa Europy
    Runda eliminacyjna
    17.01.2026
    20:30
    Zakończony
    Lazar Kukic
    2' , 48'
    Vukasin Vorkapic
    3' , 7' , 20' , 23' , 35' , 42'
    Uros Kojadinovic
    4' , 32' , 39' , 54' , 59' , 60'
    Dragan Pechmalbec
    12' , 14' , 24' , 40' , 60'
    Stefan Dodic
    13' , 28' , 38' , 48'
    Vanja Ilic
    15' , 21' , 34'
    Nemanja Ilic
    49' , 56'
    Mijajlo Marsenic
    57'
    Darko Djukic
    60'
    Lukas Zerbe
    1' , 14' , 50' , 54'
    Juri Knorr
    3' , 7' , 10' , 16' , 37'
    Renars Uscins
    5' , 26' , 35' , 39' , 44' , 53'
    Julian Koster
    12' , 60'
    Franz Semper
    13' , 18' , 18'
    Johhanes Golla
    22'
    Miro Schluroff
    23' , 27' , 29' , 30' , 51' , 60'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Serbia
    Niemcy
    Grupa szczęśliwych piłkarzy ręcznych ubranych w czerwone stroje świętuje zwycięstwo na parkiecie hali sportowej, otoczonych przez licznych kibiców na trybunach.
    Radość serbskich piłkarzy ręcznych. I szok dla niemieckich kibiców, którzy wypełnili halę w HerningSINA SCHULDT / DPAAFP

    Zobacz również:

    Michał Olejniczak w walce z Węgrami
    Piłka ręczna - ME Mężczyzn

    Mecz o wszystko reprezentacji Polski, a rywal szalenie groźny. "Żeby móc spojrzeć w lustro"

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
    Michał Olejniczak: Nie ma co ukrywać, trafiliśmy do trudnej grupyPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja