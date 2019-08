Norweg Arne Senstad został trenerem reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. Głównym zadaniem nowego selekcjonera jest przygotowanie i awans drużyny narodowej do kolejnych imprez rangi mistrzowskiej w latach 2020-2024 – mistrzostw świata, Europy oraz igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Kandydatura Norwega została najwyżej oceniona przez komisję konkursową powołaną przez zarząd ZPRP. Arne Senstad od blisko 15 lat pracuje jako pierwszy szkoleniowiec z norweskimi zespołami kobiecymi - Storhamar (2006-2013, 2015-2019) oraz Oppsal (2013-2015). Ma na koncie znaczące sukcesy - między innymi dwukrotny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Prowadzone przez niego drużyny notowały systematyczny progres i osiągały coraz lepsze rezultaty sportowe. W minionym sezonie klub Storhamar zajął drugie miejsce w norweskiej ekstraklasie i awansował do finału krajowego pucharu.



Arne Senstad dwukrotnie (2012 i 2019) otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera w norweskiej lidze kobiet. Posiada dyplom EHF Master Coach. W latach 1989-1999 jako zawodnik reprezentował kluby norweskie i szwajcarskie, w latach 1994-1996 występował w kadrze narodowej Norwegii.



"To dla mnie zaszczyt, ale przede wszystkim wyzwanie, ciężka praca i duża odpowiedzialność. Zapewniam, że zrobię wszystko by zrealizować postawione mi cele oraz zbudować silną, zdolną wygrywać z najtrudniejszymi przeciwnikami drużynę. W Norwegii piłka ręczna kobiet jest niezwykle popularna i silna. Chciałbym aby reprezentacja Polski również osiągała wielkie sukcesy i dostarczała nam wszystkim wspaniałych emocji" - powiedział nowy trener "Biało-Czerwonych".



Z Arne Senstadem spotkał się dziś w Warszawie Andrzej Kraśnicki - prezes ZPRP. Szczegółowo omówione zostały zadania i warunki współpracy. Oprócz awansu i przygotowania drużyny do imprez rangi mistrzowskiej nowy szkoleniowiec ma wdrożyć strategię szkolenia centralnego dla pionu żeńskiego. Wyniki osiągane przez reprezentację Polski będą weryfikowane i oceniane w poszczególnych etapach pracy norweskiego szkoleniowca z drużyną narodową.



"Dziękuję trenerowi, że zgłosił się do konkursu i podjął wyzwanie. To profesjonalista, ceniony szkoleniowiec z dużym doświadczeniem. Pochodzi z kraju, gdzie piłka ręczna kobiet stale osiąga największe sukcesy - w tym medale mistrzostw Europy, świata i igrzysk olimpijskich. Życzę Arne Senstadowi powodzenia. Wierzę, że wspólnie uda nam się osiągnąć założone cele. Zrobimy wszystko, by zapewnić trenerowi i drużynie najlepsze warunki pracy" - podkreślił Andrzej Kraśnicki.



Do konkursu na stanowisko trenera głównego reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej zgłosiło się 19 kandydatów. Nowy selekcjoner rozpocznie pracę z drużyną narodową na początku września. Wtedy też - podczas konferencji prasowej - ogłosi nazwiska członków sztabu kadry.