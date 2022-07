Alicja Szemplińska gwiazdą mistrzostw świata w Polsce

Fakt, że to właśnie Alicja Szemplińska będzie gwiazdą, promującą mistrzostwa świata w Polsce i w Szwecji ogłoszono podczas losowania grup w katowickiej hali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Młoda wokalistka zaprezentowała się zgromadzonym swój największy przebój "Empires". Zapowiedziano również, że oficjalny hymn mistrzostw zostanie przedstawiony pod koniec tego roku.

Alicja Szemplińska to jedna z najbardziej obiecujących piosenkarek młodego pokolenia w naszym kraju, zwyciężczyni "The Voice of Poland" oraz "Szansy na sukces". Miała reprezentować nas na Eurowizji w 2020 roku, ale ta została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

Mistrzostwa potrwają od 11 do 29 stycznia 2023 roku. Gospodarzami turnieju w naszym kraju będą Katowice, Kraków, Płock oraz Gdańsk. W dwóch pierwszych miastach odbędą się spotkania rundy wstępnej oraz głównej, w płockiej hali obejrzymy zmagania o Puchar Prezydenta, natomiast w Gdańsku odbędą dwa spotkania ćwierćfinałowe oraz jeden półfinał. Walka o medale rozegra się już w Sztokholmie.