Alarm przed finałem Ligi Mistrzów. Wielki kłopot polskiego faworyta

Finał Pucharu Polski był dla zespołu z Płocka ostatnim bojem w tym sezonie , zarazem ostatnią szansą na wygranie czegokolwiek . "Nafciarze" postawili więc wszystko na jedną kartę - zagrali bardzo agresywnie, Tin Lučin wystąpił mimo czekającej go operacji, a Mirsad Terzić siedział w gotowości do ewentualnego wejścia na boisko. Kielczanie zaś mają przed sobą jeszcze najważniejsze klubowe wydarzenie w całym roku - turniej Final 4 Ligi Mistrzów, który już za dwa tygodnie odbędzie się w Kolonii . I to wtedy, aby stoczyć walkę z PSG czy Barceloną, muszą mieć wszystkich graczy zdrowych u w dobrej dyspozycji. Tu zaś mogą być problemy.

Barlinek Industria Kielce może mieć spory problem. Poważne kontuzje dwóch zawodników

W Kielcach zawodników czeka rezonans magnetyczny. Później nastąpi wyrok

- Nie dramatyzujmy na razie. Skręcenia to bardzo bolesne sprawy dla sportowców, ale mam nadzieję, że to nie będą poważne kontuzje. Zaraz wracamy do Kielc, oni pewnie od razu pojadą na badania rezonansem magnetycznym. Powinna być szybka diagnoza i rehabilitacja, byle tylko mogli wrócić na boisko. Wiemy, że 17 czerwca gramy z Paryżem i wszyscy muszą być sprawni. Wierzę, że oni też będą, a póki są na to szanse, trzeba walczyć - mówił po finale Pucharu Polski Krzysztof Lijewski, pełniący w tym spotkaniu rolę trenera mistrza Polski.