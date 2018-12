Adrianna Płaczek: Dopóki piłka w grze, walczymy o awans

- Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, szczególnie jeśli chodzi o postawę w obronie. Dziewczyny pomagały mi w pracy. W ataku też było całkiem nieźle, ale znów zawiodła nas druga odsłona - analizuje przyczyny przegranej 21:28 (9:11) z Dunkami bramkarka reprezentacji Polski, Adrianna Płaczek.



- Mówiłyśmy sobie pod koniec przerwy, że musimy grać konsekwentnie i kontynuować to, co robiliśmy przed zmianą stron, szczególnie w defensywie. Niestety, nie radziliśmy sobie głównie z obrotową Dunek, do której szło wiele podań, a był to jeden z elementów, o którym mówiliśmy sobie przed spotkaniem.



Mieliśmy wyeliminować rzut z drugiej linii rywalek, blokować ich grę z kołową, ale niestety w pewnym momencie nasza gra się załamała. Do tego na początku drugiej połowy kilka naszych błędów w ataku przyniosło Dunkom okazję do łatwych goli z kontry i podwyższenia przewagi o kilka oczek. Wiem, że to mogło nas zdeprymować. Dopóki piłka w grze będziemy walczyć o awans i zdobycze punktowe na tym turnieju - podkreśla zawodniczka.



Za: ZPRP