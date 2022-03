W całej tej strasznej sytuacji najbardziej imponuje mi postawa kobiet z Ukrainy. Widać, że przeżywają traumę, ale mimo to są niesamowicie mocne. Chcemy, by trochę odpoczęły, ale one same garną się do pomocy innym, wiele z nich jeździ w busach na granicę, niektóre nawet w roli kierowców. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze radzą sobie w tak trudnych momentach. Ich mężowie zostali na Ukrainie i w większości walczą teraz o wolność kraju. One jednak nie rozpaczają i cały czas robią, co mogą, by pomóc kolejnym osobom

- oświadczył Wiśniewski.