Męska kadra w piłce ręcznej, startująca w akademickich mistrzostwach świata, w pierwszym meczu turnieju rozgrywanym w kampusie uniwersyteckim w Pessac pod Bordeaux, rozgromiła Libańczyków aż 57:10. Od samego początku na boisku było widać różnicę kilku klas.

- Dobrze, że taki mecz na przetarcie się trafił, bo można było się zapoznać z halą, z otoczeniem, z atmosferą. Myślę, że u niektórych pierwszy stres minął - przyznał trener Marcin Stefaniec.

Polacy wygrali różnicą 47 bramek w AMŚ. To więcej niż rekord seniorskiej kadry

Stojący w bramce od pierwszej minuty Wiktor Kwiatkowski rzadko miał okazje do interwencji, bo rywale z reguły nie radzili sobie z polską obroną i często tracili piłkę, z czego Biało-Czerwoni korzystali w licznych kontratakach. Szkoleniowiec drużyny przeciwnej poprosił o przerwę jeszcze przed upływem 6 minut gry, gdy prowadzenie naszego zespołu wynosiło już 7:2. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem 28:5 po bramce Jana Antolaka na 9 sekund przed przerwą.

Po zmianie stron Polacy jeszcze uszczelnili defensywę i już po niespełna dziesięciu minutach drugiej części gry było 37:5 po kolejnym już celnym rzucie Stanisława Malinowskiego. On też pokonał libańskiego bramkarza po raz czterdziesty, trafiając z siedmiu metrów po przewinieniu Bahija El Chabra. Przeciwnicy pierwszego gola w drugiej połowie zdobyli po upływie… 17 minut, na co trybuny hali SMART zareagowały gromkimi brawami.

W końcówce w szeregi polskiej defensywy wkradła się drobna dekoncentracja, dzięki czemu reprezentacja Libanu lekko podreperowała swój bilans bramkowy, ale Polacy i tak wygrali różnicą 47 goli.

Najlepszymi strzelcami po stronie Biało-Czerwonych okazali się Malinowski oraz Jakub Tokarz, którzy po osiem razy trafiali do siatki.

- Chcieliśmy dobrze wejść w turniej, przede wszystkim wygrać i sprawdzić niektóre elementy. Jak widać po wyniku końcowym wszystko się zgadza - przyznał po ostatnim gwizdku kapitan Akademickiej Reprezentacji Polski mężczyzn, Franciszek Wierzbicki.

Przypomnijmy, że seniorska kadra najwyższą wygraną w historii polskiego szczypiorniaka odniosła w czasie eliminacji do igrzysk olimpijskich. W lutym 1976 roku Biało-Czerwoni pokonali Wielką Brytanię 50:11.

Mecz Polska - Liban w AMŚ Bartłomiej Wójtowicz materiały prasowe

Mecz Polska - Liban w AMŚ Bartłomiej Wójtowicz materiały prasowe

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej w AMŚ Bartłomiej Wójtowicz materiały prasowe





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