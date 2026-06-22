47 goli różnicy. Niespotykany wynik w meczu Polaków

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

To był prawdziwy pogrom w wykonaniu Polaków. Takie wyniki w piłce ręcznej nie zdarzają się zbyt często. Nasza reprezentacja rozbiła Liban 57:10 w meczu otwarcia akademickich mistrzostw świata, jakie rozpoczęły się w kampusie uniwersyteckim w Pessac pod Bordeaux.

Polscy piłkarze ręczni w biało-czerwonych strojach stoją przy ławce rezerwowych podczas meczu AMŚ
Radość polskich piłkarzy ręcznych po niesamowitej wygranej w AMŚBartłomiej Wójtowiczmateriały prasowe

Męska kadra w piłce ręcznej, startująca w akademickich mistrzostwach świata, w pierwszym meczu turnieju rozgrywanym w kampusie uniwersyteckim w Pessac pod Bordeaux, rozgromiła Libańczyków aż 57:10. Od samego początku na boisku było widać różnicę kilku klas.

- Dobrze, że taki mecz na przetarcie się trafił, bo można było się zapoznać z halą, z otoczeniem, z atmosferą. Myślę, że u niektórych pierwszy stres minął - przyznał trener Marcin Stefaniec.

Znamy terminarz sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi

Polacy wygrali różnicą 47 bramek w AMŚ. To więcej niż rekord seniorskiej kadry

Stojący w bramce od pierwszej minuty Wiktor Kwiatkowski rzadko miał okazje do interwencji, bo rywale z reguły nie radzili sobie z polską obroną i często tracili piłkę, z czego Biało-Czerwoni korzystali w licznych kontratakach. Szkoleniowiec drużyny przeciwnej poprosił o przerwę jeszcze przed upływem 6 minut gry, gdy prowadzenie naszego zespołu wynosiło już 7:2. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem 28:5 po bramce Jana Antolaka na 9 sekund przed przerwą.

Po zmianie stron Polacy jeszcze uszczelnili defensywę i już po niespełna dziesięciu minutach drugiej części gry było 37:5 po kolejnym już celnym rzucie Stanisława Malinowskiego. On też pokonał libańskiego bramkarza po raz czterdziesty, trafiając z siedmiu metrów po przewinieniu Bahija El Chabra. Przeciwnicy pierwszego gola w drugiej połowie zdobyli po upływie… 17 minut, na co trybuny hali SMART zareagowały gromkimi brawami.

W końcówce w szeregi polskiej defensywy wkradła się drobna dekoncentracja, dzięki czemu reprezentacja Libanu lekko podreperowała swój bilans bramkowy, ale Polacy i tak wygrali różnicą 47 goli.

Najlepszymi strzelcami po stronie Biało-Czerwonych okazali się Malinowski oraz Jakub Tokarz, którzy po osiem razy trafiali do siatki.

- Chcieliśmy dobrze wejść w turniej, przede wszystkim wygrać i sprawdzić niektóre elementy. Jak widać po wyniku końcowym wszystko się zgadza - przyznał po ostatnim gwizdku kapitan Akademickiej Reprezentacji Polski mężczyzn, Franciszek Wierzbicki.

Przypomnijmy, że seniorska kadra najwyższą wygraną w historii polskiego szczypiorniaka odniosła w czasie eliminacji do igrzysk olimpijskich. W lutym 1976 roku Biało-Czerwoni pokonali Wielką Brytanię 50:11.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Jan Urban
Mundial

Polska ma problem, to było tąpnięcie. "Mundial, który nie istnieje"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Zawodnik w białej koszulce wyskakuje do rzutu piłką podczas meczu piłki ręcznej, otoczony przez kilku obrońców w czerwonych strojach, próbujących go zablokować.
Mecz Polska - Liban w AMŚBartłomiej Wójtowiczmateriały prasowe
Zawodnik w białej koszulce i czerwonych spodenkach wykonuje rzut piłką ręczną w kierunku bramki, podczas gdy bramkarz w jaskrawozielonej bluzie energicznie próbuje zatrzymać piłkę rozkładając ręce i nogi.
Mecz Polska - Liban w AMŚBartłomiej Wójtowiczmateriały prasowe
Grupa młodych szczypiornistów w biało-czerwonych strojach siedzi na ławce rezerwowych z trenerem na środku, skoncentrowanym na przebiegu meczu, podczas gdy jeden z zawodników w trakcie gry pojawia się na pierwszym planie.
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej w AMŚBartłomiej Wójtowiczmateriały prasowe


Turcja - Chiny. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja