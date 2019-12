Reprezentacja Polski wygrała spotkanie z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 28-15 w Turnieju Czterech Narodów, który odbywa się w Tarnowie. Podopieczni Patryka Rombla przeważali i udało im się dowieźć wysokie prowadzenie do końca.

Pierwsza połowa spotkania pomiędzy Polską a ZEA odbyła się bez większych niespodzianek i spotkanie prowadzili zawodnicy Patryka Rombla. Pierwszy do bramki rywali trafił Dawid Dawydzik. Goście dzisiejszego meczu odpowiedzieli po chwili, a pierwsze trafienie dla piłkarzy ręcznych Javiera Azanzy zdobył Abdulla Obai. Później gracze ZEA nie potrafili już doprowadzić do wyrównania, a w drużynie Polski świetnie spisywali się Arkadiusz Moryto i Antoni Łangowski, którzy ekspresowo powiększyli przewagę Polski.



W pierwszej połowie reprezentacja Polski rzuciła 16 bramek, natomiast rywale trafili dziewięć razy. Dawydzik i Mateusz Piechowski zostali ukarani czerwonymi kartkami.



Początek drugiej części gry był dość wyrównany. Polacy zaczęli ponownie przeważać od 40. minuty, gdy szybko do bramki rywali trafili Krystian Bondzior, Michał Szyba, Szymon Sićko i Michał Olejniczak. Lewy rozgrywający 10 minut później popisał się zaskakującym trafieniem ze środka parkietu.



Przebieg spotkania nie uległ zmianie w końcówce i reprezentacja Polski pewnie wygrała z ZEA 28-15. Najwięcej trafień dla Polaków zdobył Moryto (sześć).



Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie 28-15 (16-9)

Polska: Kornecki, Zakreta - Olejniczak 2, Walczak, Sićko 4, Zarzycki, Łangowski 4, Czuwara 1, Syprzak, Moryto 6, Jarosiewicz 1, Kondratiuk, Przybylski 2, Bondzior 1, Piechowski, Dawydzik 1, Szyba 2.



ZEA: Albalooshi 3, Alblooshi, Albalooshi, Almutawa, Alkatheeri 2, Almansouri, Altaher, Aldhanhani 1, Khamis 1, Saeed Mubarak 8, Obaid, Saqer.

Białoruś - Hiszpania B 30-26

W drugim dniu turnieju piłkarzy ręcznych 4 Nations Cup 2019 w Tarnowie drugie zwycięstwo odniosła reprezentacja Białorusi. W meczu z Hiszpanią B, która dzień wcześniej pokonała Polskę 27-26, Białorusini wygrali 30-26. Najwięcej bramek: dla Białorusi - Andriej Jurynok 7, Mikita Wailupau 6, dla Hiszpanii B - Kauldi Odriozola 5 oraz Jon Azkue i Jaime Fernandez po 4.

